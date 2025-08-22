　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

軍人待遇條例、警察人員人事條例　行政院聲請釋憲及暫時處分

▲▼10日行政院會後，由發言人李慧芝、經濟部次長賴建信舉行記者會，轉述院長會中對對等關稅議題所做的裁示。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會21日通過115年度總預算，但未編列調增警消退休所得替代率、軍人待遇條例修正案相關預算。行政院今（22日）已經向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分，發言人李慧芝說，政府在今年4月已調增志願役勤務加給，立法院這兩項法案增加政府支出違反憲法權力分立跟責任政治，且短時間內二度加薪，會造成軍警文職併用的機關薪資結構失衡，公務人員退休撫卹制度也會出現不合理的差別待遇。

立法院今年三讀通過「軍人待遇條例」以及「警察人員人事條例」兩項法案，行政院發言人李慧芝今表示，政府對於照顧國軍、提升軍人待遇不遺餘力，今年4月已調增各官階官士兵的志願役勤務加給，而立法院以這兩項法案增加政府支出，不只違反憲法權力分立跟責任政治，且短時間內二度加薪，還將造成軍警文職併用的機關，薪資結構的失衡，對於公務人員退休撫卹制度也會出現不合理的差別待遇；因此，行政院今天已經向憲法法庭聲請釋憲以及暫時處分。

李慧芝指出，35年前以國民黨為多數的立法院，也曾作出決議，要求行政院「在本（七十九）年度再加發半個月公教人員年終工作獎金，以激勵士氣，其預算再行追加」，同為國民黨的時任行政院長李煥，在1990年2月10日向司法院大法官聲請釋憲，最終大法官做出第264號解釋，明白指出立法院的決議是「就預算案為增加支出之提議」，違反憲法第70條的規定，因此認定與憲法規定牴觸，宣告違憲。行政院在35年後也面臨相同的困境，因此按照憲法程序尋求憲政救濟。

有關數位發展部黃彥男部長因借調期滿向行政院卓榮泰院長請辭一事，行政院發言人李慧芝今（22日）表示，卓院長感謝黃部長在借調期間所做出的奉獻，並尊重黃部長的生涯規劃，也期待黃部長在回到學術領域後能夠持續為政府提出建言。

