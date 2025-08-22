桃園獲贈首部嬰幼童擔架救護車　結合公私力量打造安全防護網

▲桃園市副市長蘇俊賓今天主持三本建設捐贈桃園市消防局嬰幼童擔架救護車。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（22）日上午出席「三本建設捐贈桃園市政府消防局救護車典禮時指出，三本建設深耕桃園逾30年，陪伴城市從傳統縣市發展為直轄市，見證建設快速成長歷程。這次捐贈的救護車配備齊全外，還是桃園首部配備嬰幼童專用擔架床固定裝置救護車，符合八德與擴大地區小家庭為主需求，市府將妥善運用並發揮最大效益，以守護市民健康。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天主持三本建設捐贈消防局嬰幼童單架救護車典禮。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓表示，三本集團多年來默默投入公益，長期支持八德地區學校獎學金，展現企業回饋社會的用心與責任。特別感謝三本建設董事長王燕鴻及捐贈人傅中、王秀金夫婦，兩位高齡92歲及90歲仍然熱心公益，熱心回饋精神令人敬佩。

▲桃園市副市長蘇俊賓感謝建設捐贈消防局嬰幼童單架救護車典禮時特別感謝高齡逾90歲的傅中、王秀金夫婦善心捐贈。（圖／市府新聞處提供）

此外，優質消防體系除先進設備外，更需專業訓練與智慧化管理，桃園市消防局已連續4年榮獲消防署「全國消防績優救護人員團體組」金質獎，平均每1萬6,912人就能分配到一輛救護車，在六都排名第一。去年桃園救護案件總數高達12萬7056件，每日平均出勤近350件，其中OHCA康復出院人數達180人。今年截至7月底，亦有102人成功救回，每個數字都是一條寶貴生命，消防同仁與社會的力量功不可沒。

蘇俊賓強調，救護效率攸關生死，每節省一分鐘，病患存活率就能顯著提升。市府推動「救護一路通」計畫，透過GPS結合號誌系統，大幅縮短近一半的送醫時間，爭取黃金急救時效。未來市府將持續結合先進設備、專業訓練與社會各界支持，全面提升桃園緊急救護能量，打造健康平安的大都會。

今天出席者除副市長蘇俊賓外，還包括市府消防局長龔永信、八德區公所主任秘書徐秀華、三本建設董事長王燕鴻與捐贈人傅中、王秀金伉儷等人。