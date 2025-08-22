　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園獲贈首部嬰幼童擔架救護車　結合公私力量打造安全防護網

▲桃園市副市長蘇俊賓今天主持三本建設捐贈桃園市消防局嬰幼童單架救護車。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天主持三本建設捐贈桃園市消防局嬰幼童擔架救護車。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（22）日上午出席「三本建設捐贈桃園市政府消防局救護車典禮時指出，三本建設深耕桃園逾30年，陪伴城市從傳統縣市發展為直轄市，見證建設快速成長歷程。這次捐贈的救護車配備齊全外，還是桃園首部配備嬰幼童專用擔架床固定裝置救護車，符合八德與擴大地區小家庭為主需求，市府將妥善運用並發揮最大效益，以守護市民健康。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天主持三本建設捐贈消防局嬰幼童單架救護車典禮。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天主持三本建設捐贈消防局嬰幼童單架救護車典禮。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓表示，三本集團多年來默默投入公益，長期支持八德地區學校獎學金，展現企業回饋社會的用心與責任。特別感謝三本建設董事長王燕鴻及捐贈人傅中、王秀金夫婦，兩位高齡92歲及90歲仍然熱心公益，熱心回饋精神令人敬佩。

▲桃園市副市長蘇俊賓感謝建設捐贈消防局嬰幼童單架救護車典禮時特別感謝高齡逾90歲的傅中、王秀金夫婦善心捐贈。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓感謝建設捐贈消防局嬰幼童單架救護車典禮時特別感謝高齡逾90歲的傅中、王秀金夫婦善心捐贈。（圖／市府新聞處提供）

此外，優質消防體系除先進設備外，更需專業訓練與智慧化管理，桃園市消防局已連續4年榮獲消防署「全國消防績優救護人員團體組」金質獎，平均每1萬6,912人就能分配到一輛救護車，在六都排名第一。去年桃園救護案件總數高達12萬7056件，每日平均出勤近350件，其中OHCA康復出院人數達180人。今年截至7月底，亦有102人成功救回，每個數字都是一條寶貴生命，消防同仁與社會的力量功不可沒。

蘇俊賓強調，救護效率攸關生死，每節省一分鐘，病患存活率就能顯著提升。市府推動「救護一路通」計畫，透過GPS結合號誌系統，大幅縮短近一半的送醫時間，爭取黃金急救時效。未來市府將持續結合先進設備、專業訓練與社會各界支持，全面提升桃園緊急救護能量，打造健康平安的大都會。

今天出席者除副市長蘇俊賓外，還包括市府消防局長龔永信、八德區公所主任秘書徐秀華、三本建設董事長王燕鴻與捐贈人傅中、王秀金伉儷等人。

【更多新聞】

聚餐吵架深夜約工地單挑！18cm菜刀對決鐵條　他狂砍4刀奪命

黑心業者桃園濫倒土方海削8億　幕後竟是「3警1衛」收紅包開綠燈

桃園市公務保密研習會　張善政：資安防護是市政重要元素

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光
快訊／葉丙成請辭獲准　教長回應了
獨／打靶彈殼放車頂掉9顆！三民一分局懲處出爐
黃河特大橋「斷裂」釀7死　恐怖瞬間畫面曝光
女騙徒詐50億盼交保　哽咽求法官：半年沒看到孩子
快訊／葉丙成請辭後首發聲
屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！
快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

房東聽見哭聲急報案　消救護員冷靜救援...救回剛出生女嬰

桃園獲贈首部嬰幼童擔架救護車　結合公私力量打造安全防護網

獨／打靶彈殼放車頂掉9顆！三民一分局懲處出爐　分局長自請處分

快訊／台中傳槍響！莽男酒後跟爸吵架　對空連開3槍洩恨

狙殺遛狗男槍手燒車滅證畫面曝　警研判已預選路線並自備汽油

快訊／鶯歌下水道意外！2工人地下4米昏厥　失去意識搶救中

快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒

神鬼女騙徒詐50億盼3百萬交保　哽咽求法官：已半年沒看到孩子

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

房東聽見哭聲急報案　消救護員冷靜救援...救回剛出生女嬰

桃園獲贈首部嬰幼童擔架救護車　結合公私力量打造安全防護網

獨／打靶彈殼放車頂掉9顆！三民一分局懲處出爐　分局長自請處分

快訊／台中傳槍響！莽男酒後跟爸吵架　對空連開3槍洩恨

狙殺遛狗男槍手燒車滅證畫面曝　警研判已預選路線並自備汽油

快訊／鶯歌下水道意外！2工人地下4米昏厥　失去意識搶救中

快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒

神鬼女騙徒詐50億盼3百萬交保　哽咽求法官：已半年沒看到孩子

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

醫療與藝術跨界合作　嘉基醫院國美館簽署合作備忘錄

黃仁勳下午與張忠謀一起品酒　預告將與魏哲家在三六食府餐敘

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

用AI取代初級員工？AWS執行長批：這是最蠢的想法

國泰金採行外價金新制　總座：匯率影響性轉趨中性

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

短今趕球賽太急「上錯計程車」　司機傻眼尷尬對話曝光

【主業車行...副業銀行】客拿硬幣買車，老闆數出新技能XD

社會熱門新聞

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

獨／綁匪視訊監控肉票妻子　警7hrs反制攻堅救人

獨／「鴨頭」死後毒市爆真空　蹓狗男疑搶地盤遭狙殺

新竹砸店惡煞被壓制「漏屎」　起底在台積電工作

超噁！抓包1000噸屎尿當街亂排畫面曝

喑啞母千萬存款遭盜　不肖兒重判3年半

17歲少年遭虐殺棄屍！「從頭到腳全是傷」死因曝光

即／天道盟操盤「幣想」洗錢23億　士檢起訴14人

尋獲槍手BMW畫面曝　射殺高雄通緝男逃逸放火燒車

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

即／天道盟主謀想交保哭了　律師搬勾串羈押被打臉

新竹黑幫砸早餐店打女店員　竟是台積電外包工人

更多熱門

相關新聞

盧秀燕對卓榮泰像「媽媽罵兒子」？　他還原始末：只看到急切的媽媽

盧秀燕對卓榮泰像「媽媽罵兒子」？　他還原始末：只看到急切的媽媽

環境部長彭啓明昨（15日）受訪時透露，台中市長盧秀燕在14日行政院會中，對著行政院長卓榮泰像「媽媽在罵兒子」，此話一出，引起輿論熱議。對此，桃園市副市長蘇俊賓14日晚在社群平台發文表示，自己出席該院會時，看到雙方的確有一來一往的對話，但保持一定程度的善意，他只看到急切的媽媽，沒有看到被罵的兒子。

楊敏盛捐贈著作　蘇俊賓；看見對桃園的愛

楊敏盛捐贈著作　蘇俊賓；看見對桃園的愛

中央片面刪除核定補助款　蘇俊賓喊話中央

中央片面刪除核定補助款　蘇俊賓喊話中央

蘇俊賓親自示範　紙膜栽種仙草成環保新亮點

蘇俊賓親自示範　紙膜栽種仙草成環保新亮點

王世堅喊823罷免撤案遭綠營圍剿　蘇俊賓手繪「孤單的恰吉」聲援

王世堅喊823罷免撤案遭綠營圍剿　蘇俊賓手繪「孤單的恰吉」聲援

關鍵字：

桃市獲贈首部嬰幼童單架救護車三本建設蘇俊賓

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末　血紅素剩2.6病危

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面