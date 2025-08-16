　
地方 地方焦點

敏盛醫療體系總裁捐贈百冊著作　蘇俊賓：看見對桃園的愛

▲敏盛醫療體系總裁捐贈百冊著作

▲敏盛醫療體系總裁楊敏盛(左)捐贈百冊著作，由副市長蘇俊賓代表接受。（圖／敏盛醫療提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園敏盛醫療體系慶祝今年50週年，陸續舉辦系列感恩活動，15日於「敏盛智醫城」由創辦人、總裁楊敏盛捐贈其五大著作共計7套、逾200冊，給桃園市立圖書館總館及中壢、桃園各分館，推廣人文醫學與在地閱讀，由副市長蘇俊賓代表接受。

甫於上(7)月中，敏盛醫療體系50年院慶，獲市長張善政頒發「傑出市民證」的楊敏盛總裁表示，捐贈其著書希望透過文字與經驗傳遞人生智慧與醫者情懷，並藉由公共圖書館平台，讓更多市民接觸知識、啟發思考，共築健康與閱讀兼備的城市文化。

▲敏盛醫療體系總裁捐贈百冊著作

▲副市長蘇俊賓回贈感謝狀。左起：市總圖館長施照輝、敏盛醫療體系執行長楊弘仁、副市長蘇俊賓、總裁楊敏盛。（圖／記者楊淑媛攝）

副市長蘇俊賓說，楊敏盛總裁文筆很好，經常在臉書分享其對國內醫療發展、地方公共事務等看法，生動和故事化的敘述內容，吸引許多臉友按讚，從其參與地方選舉到增額立委的年代，在立法院裡面推動醫療改革，關心桃園區各項建設，公共事務，都可看見其長年對桃園的愛。

蘇俊賓稱許楊總裁的著作，除了是其人生智慧結晶，也是桃園的口述歷史，是現今桃園圖書館最需要認識桃園鄉土的書籍。楊敏盛捐贈其著作包括：《我的臉書歲月：居士隨筆》、《醫者初心的探求》、《66杏林風雲錄》、《足跡：從杏林一刀到十一居士》及《濟濟多仕－敏盛的護國神山》等，將依主題與館藏特色，典藏於桃園市立圖書館總館及中壢、桃園各分館，推廣人文醫學與在地閱讀。

包括：副市長蘇俊賓、教育局長劉仲成、桃園市立圖書館長施照輝以及壽山高中、桃園國中、桃園國小、新埔國小、永豐高中、經國國中等六校代表、大園敏盛醫院院長林建志等人士，均出席活動。

楊敏盛捐贈著作蘇俊賓愛桃園

