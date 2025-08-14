中央片面刪除核定補助款　蘇俊賓籲政院與地方先討論調整原則

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席行政院會，針對行政院統刪各縣市一般性補助款25%，呼籲中央各部會也應該先向地方討論出補助調整原則。（資料照／行政院提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對中央政府今年度總預算先前遭立法院刪除2076億元，行政院自行調整刪減數636億元，為達刪減額度，行政院決定統刪各縣市一般性補助款25%，引發各縣市政府認為，臨時統刪對於地方的重大社會福利、教育設施改善等面向衝擊過大，政院今天提出878.4億的追加預算案；桃園市副市長蘇俊賓呼籲，中央應該先跟地方討論出補助調整原則，而非直接通知單向的減少補助，以免傷害民眾權益。

蘇俊賓今天代表市長張善政參加出席行政院會，針對中央政府自行刪減縣市政府一般性補助款，蘇俊賓指出，各項計劃型補助也紛紛收到各部會片面提出「已核定的補助比例下修」通知，地方重大建設計畫紛紛被通知要調降比例、下修金額或緩編，讓地方政府在預算的編列上遇到極大的困擾。

蘇俊賓舉例，原本每年衛福部針對身心障礙者生活補助、日間照顧及住宿式照顧費用、輔具補助經費會補助桃園市約7000多萬元，本週也收到中央一紙公文表示，明年115年度暫緩納編，理由是需俟行政院確認額度，且如受財政收支劃分法影響，將再通知依規定辦理。同樣的狀況也發生在其他部會，像近年桃園力推的「珍珠海岸計畫」原本已經核定也對外公告了，因為中央觀光署一則訊息表示明年115年經費被刪2.38億，影響6縣市，連帶要求桃市減列4743萬元，另外校園的無障礙環境改善經費，以往中央都補助8成，現在也變成補助4成，這些都是部會片面通知，事前缺乏溝通，讓許多已經進行到一半計畫或工程，遇到前所未有不確定性，基層同仁苦不堪言。

蘇俊賓認為，一般性補助款及計畫型補助款都是地方建設的重要資源挹注，尤其是已經核定的計劃型補助貿然刪減更顯不合理，進行到一半政策不會就此不予執行，這些原本是中央、地方共同政策，計劃核定後卻要地方自行尋找替代財源，所以對地方衝擊非常大，因此呼籲中央各部會也應先跟地方討論出補助調整原則，而不是直接通知單向減少補助。此外，即便是因應財劃法補助原則調整，已經核定的計劃應該與新原則脫鉤，不要溯及既往，避免中央、地方重大建設受到波動，傷害民眾權益。