快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，專案小組調查結果認為葉丙成未違反性平法。但葉丙成稍早發布聲明，對3個月來造成社會紛擾，表達非常歉疚。他表示，一方面為這段時間的紛擾負責，另一方面也希望教育部的政務推動不會因此受到影響，今天下午已向教育部長鄭英耀請辭，也希望同學能早日走出情緒低潮。

葉丙成因在個人社群媒體揭露校園性別事件當事人個資，引發外界批評，教育部成立專案審查小組進行調查，葉丙成從5月底開始請假至今。教育部今天公布調查結果，認定葉丙成沒有違反性平法，但針對葉丙成是否有違個資法及政務官職務規範，專案小組建議教育部依相關法規辦理。

對於專案小組調查結果，葉丙成並未出面，但傍晚發布聲明表示主動請辭。

葉丙成聲明內文如下：

這三個月來造成社會的紛擾，個人一直覺得非常歉疚。經過性平會獨立調查還原真相後，一方面為這段時間的紛擾負責，另一方面也希望教育部的政務推動不會因此受到影響，故於今日下午已向教育部長鄭英耀請辭。也希望同學能早日走出情緒低潮，並期待台大校方能在輔導和課業給予同學全力的協助，讓同學能順利完成學業。

也衷心謝謝這段期間教育部許許多多認真負責的同仁夥伴們，在許多重要政務推動上的協助。真心感謝各位！