　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

▲教育部政次葉丙成首度到立院進行專題報告。（圖／記者楊惠琪攝）

▲調查小組認定葉丙成未違法性平法，葉丙成仍主動請辭。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，專案小組調查結果認為葉丙成未違反性平法。但葉丙成稍早發布聲明，對3個月來造成社會紛擾，表達非常歉疚。他表示，一方面為這段時間的紛擾負責，另一方面也希望教育部的政務推動不會因此受到影響，今天下午已向教育部長鄭英耀請辭，也希望同學能早日走出情緒低潮。

葉丙成因在個人社群媒體揭露校園性別事件當事人個資，引發外界批評，教育部成立專案審查小組進行調查，葉丙成從5月底開始請假至今。教育部今天公布調查結果，認定葉丙成沒有違反性平法，但針對葉丙成是否有違個資法及政務官職務規範，專案小組建議教育部依相關法規辦理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於專案小組調查結果，葉丙成並未出面，但傍晚發布聲明表示主動請辭。

葉丙成聲明內文如下：

這三個月來造成社會的紛擾，個人一直覺得非常歉疚。經過性平會獨立調查還原真相後，一方面為這段時間的紛擾負責，另一方面也希望教育部的政務推動不會因此受到影響，故於今日下午已向教育部長鄭英耀請辭。也希望同學能早日走出情緒低潮，並期待台大校方能在輔導和課業給予同學全力的協助，讓同學能順利完成學業。

也衷心謝謝這段期間教育部許許多多認真負責的同仁夥伴們，在許多重要政務推動上的協助。真心感謝各位！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
502 2 3949 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中千萬發票「仍有3人未領」　地點、門市曝光
快訊／葉丙成請辭獲准　教長回應了
獨／打靶彈殼放車頂掉9顆！三民一分局懲處出爐
黃河特大橋「斷裂」釀7死　恐怖瞬間畫面曝光
女騙徒詐50億盼交保　哽咽求法官：半年沒看到孩子
快訊／葉丙成請辭後首發聲
屈中恆遭轟「劣跡藝人」確定遭換角！
快訊／5檢座與吳乃仁同吃6萬豪奢宴　主揪徐名駒移職務法庭懲戒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」　未來婆婆傻了！全場曝暗黑真相

貴婦縮胃手術狂瘦23公斤　「恐怖後遺症」讓她1年輸血12次

快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

館長秀抖音號　直播畫面竟「秒變黑白色」剩一顆頭！全程被拍下

公投日高溫飆37度　準劍魚颱風甩水「周日午後雨區變大」

拍武俠片曝「團隊七大高手」　全場爆讚：只有三總能超越三總

快訊／捲入性平洩密案　葉丙成請辭教育部政務次長

赴日爆買飛機杯　安檢被攔下！「妹子開包包1舉動」逗笑海關人員

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

趙露思成功註銷微博！ 「不會再說我買熱搜了」

盧廣仲自認超守時　跟記者狂講幹話XD

【粉底液後再掏祕密武器】盧秀燕拿出防曬噴霧！韓國瑜低頭討噴

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

【人家不喜歡啦】柴柴收驚竟對乩童「開咬」XD

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

快訊／葉丙成請辭獲准　教長：期盼未來教育路上持續努力

女友買完鑽戒「匯100萬才安心嫁」　未來婆婆傻了！全場曝暗黑真相

貴婦縮胃手術狂瘦23公斤　「恐怖後遺症」讓她1年輸血12次

快訊／葉丙成請辭後首發聲：希望同學早日走出情緒低潮

館長秀抖音號　直播畫面竟「秒變黑白色」剩一顆頭！全程被拍下

公投日高溫飆37度　準劍魚颱風甩水「周日午後雨區變大」

拍武俠片曝「團隊七大高手」　全場爆讚：只有三總能超越三總

快訊／捲入性平洩密案　葉丙成請辭教育部政務次長

赴日爆買飛機杯　安檢被攔下！「妹子開包包1舉動」逗笑海關人員

北橫台7線榮華橋路段嚴重坍方「道路全斷」　現場畫面曝光

醫療與藝術跨界合作　嘉基醫院國美館簽署合作備忘錄

黃仁勳下午與張忠謀一起品酒　預告將與魏哲家在三六食府餐敘

清潔隊員搬公投票匭！左腳姆指慘遭貨車尾門夾傷　緊急送醫

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

莽男當老爸學徒「喝酒不做事挨罵」開3槍洩恨　跪地被逮畫面曝

用AI取代初級員工？AWS執行長批：這是最蠢的想法

國泰金採行外價金新制　總座：匯率影響性轉趨中性

94歲翁豪宅逝世疑自然死　監視器曝「女婿枕頭奪命」：受夠養他

短今趕球賽太急「上錯計程車」　司機傻眼尷尬對話曝光

GD「阿嬤頭巾」造型爆紅　親解原因：為了遮肉...

生活熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

專家：台灣不歡迎六日來的颱風　「劍魚」生成機率增高

快訊／14:06南部發生有感地震！震度估4級以上

劍魚颱風可能生成！各國最新路徑預測

快訊／14:06台南南化區規模5.4「極淺層地震」　最大震度4級

即／國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘

快訊／熱帶低壓生成！估明天增強為「劍魚」颱風　烈風警報發布

今晚11：00鬼門開「注意十大禁忌」　一票人不信

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

更多熱門

相關新聞

快訊／洩性平個資案　葉丙成再道歉：十分歉疚、引以為鑒

快訊／洩性平個資案　葉丙成再道歉：十分歉疚、引以為鑒

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，專案小組調查結果認為葉丙成未違反性平法，但教育部將進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽。葉丙成稍早透過教育部轉達聲明，指「這次事件對於社會與工作的影響，我十分歉疚，並引以為鑒。往後會更加謹慎，謝謝。」

葉丙成洩密「未違性平法」　范雲難接受：會馬上跟教育部瞭解

葉丙成洩密「未違性平法」　范雲難接受：會馬上跟教育部瞭解

葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

台師大抽血計畫主持人陳忠慶「停聘3年」　送檢調查受試費回捐

台師大抽血計畫主持人陳忠慶「停聘3年」　送檢調查受試費回捐

關鍵字：

葉丙成教育部台大性平案件鄭英耀

讀者迴響

熱門新聞

台女「淘寶買棉花棒」2年後被抓　慘罰10萬元

通緝犯出門遛狗遭狙殺　頭頸腹中5槍慘死

金正恩哭了！公開向遺屬道歉

回收阿伯摔車！「天王級父女」衝下車一幕　萬人暖翻

沈玉琳「每年都高階健檢」仍驗不出血癌！

快訊／沈玉琳親揭罹癌始末　血紅素剩2.6病危

存股也能年賺20%　放膽買進這3檔

40歲男戒掉2食物　成功甩肉16公斤

今鬼門開22禁忌一次看　3生肖3星座易卡陰

SOD真實上演！夜班色保全性侵女房仲拍片　帶到頂樓肉體抵債

《雖然媽媽說我不可以嫁去日本》原型宣布離婚

蕾菈深夜拋震撼彈「掰了反骨男孩」！

快訊／高雄左營槍響！一男遭「行刑式槍殺」亡

快訊／德雷克海峽8.0強震　氣象署發布海嘯消息：密切監視中

烤鴨店食物中毒300人受害　業者道歉

更多

最夯影音

更多

【警方烏龍查案】半路攔車「亮槍+警棍」！桃園一家五口全嚇壞

蕭煌奇又玩地獄哏　唱〈看著我的眼睛說〉

【好有禮貌❤】萌娃奶音問媽「請問有帶墨鏡嗎？」

【最壞教育！】男竟叫小孩撿金手鏈塞包過程全錄

【這樣的老公哪裡找？】摩羯男親手幫老婆捲頭髮超溫柔

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面