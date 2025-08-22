　
政治

葉丙成洩密「未違性平法」　范雲難接受：會馬上跟教育部瞭解

▲教育部次長葉丙成發表專題演說談學習歷程。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部次長葉丙成發表專題演說談學習歷程。（資料照）

記者杜冠霖／台北報導

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，專案小組調查結果今（22日）出爐，認為葉丙成未違反性平法。教育部指出，葉丙成取得資料非源自公務資料，是否涉及非公務機關洩漏個資而損及當事人權益，尊重當事人循司法途徑救濟。對此，綠委范雲痛批，難以接受這樣的調查結果，她會馬上跟教育部瞭解詳細情況。

葉丙成因在個人社群媒體揭露校園性別事件當事人個資，引發外界批評，民進黨籍包括范雲在內的7名女立委更聯合發表譴責教育部與葉丙成聲明，教育部成立專案審查小組進行調查，葉丙成則從5月底開始請假至今共90天。教育部已將調查結果寄送雙方當事人，並在今天公布結果，認定葉丙成沒有違反性平法，但針對葉丙成是否有違個資法及政務官職務規範，專案小組建議教育部依相關法規辦理。

有關性平會調查，教育部指出，性平會調查認定，葉次長並非該校園性別事件案調查成員或相關主管，與該校園性別事件無職務關聯，聯繫導師也僅表達關心，未構成利用職權對學生行使不當影響力，故未違反性平法規定。而經過性平會決議，葉次長貼文所附對話截圖，經處理後雖有灰色塊遮蔽，惟仍隱約可辨識學生姓名部分，是否涉及違反個人資料保護法（個資法），並非性平會審議範圍。

對於調查結果，范雲表示，自己看到教育部下午1點的新聞稿，難以接受這樣的調查結果，她會馬上跟教育部瞭解詳細情況。

相關新聞

葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

葉丙成洩密「未違性平法」　教育部：將再釐清是否損害政府信譽

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，專案小組調查結果今（22日）出爐，認為葉丙成未違反性平法。教育部指出，葉丙成取得資料非源自公務資料，是否涉及非公務機關洩漏個資而損及當事人權益，教育部尊重當事人循司法途徑救濟，教育部也將積極配合檢調單位後續調查，並進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽，並依法處理。

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

快訊／教育部調查3個月　認定葉丙成洩密「未違反性平法」

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

《韌性條例》修正案逕付二讀　綠黨團：月底拚三讀、10月有望普發1萬

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

破藍白合！　沈富雄拋：顧立雄閣揆、黃國昌、謝金河法務與經濟部長

賴清德最大考驗在於能否戰勝自己　否則難逃失敗的命運

賴清德最大考驗在於能否戰勝自己　否則難逃失敗的命運

關鍵字：

教育部葉丙成性平法專案小組民進黨范雲

