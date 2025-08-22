快訊／洩性平個資案　葉丙成再道歉：十分歉疚、引以為鑒

▲調查小組認定葉丙成未違法性平法，但葉丙成仍表示「十分歉疚、引以為鑒」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

教育部政次葉丙成涉及揭露台大校園性別事件當事人個資，專案小組調查結果認為葉丙成未違反性平法，但教育部將進一步釐清葉丙成行為是否涉及損害公務員名譽及政府信譽。葉丙成稍早透過教育部轉達聲明，「這次事件對於社會與工作的影響，我十分歉疚，並引以為鑒。往後會更加謹慎，謝謝。」

葉丙成因在個人社群媒體揭露校園性別事件當事人個資，引發外界批評，民進黨籍7名女性立委更聯合發表譴責教育部與葉丙成聲明，教育部則成立專案審查小組進行調查。葉丙成從5月底開始請假至今共90天。教育部日前已將調查結果寄送雙方當事人，並在今天公布結果，認定葉丙成沒有違反性平法，但針對葉丙成是否有違個資法及政務官職務規範，專案小組建議教育部依相關法規辦理。

對於專案小組調查結果，葉丙成並未出面回應，也沒有請辭下台，而是透過教育部新聞組轉達，「這次事件對於社會與工作的影響，我十分歉疚，並引以為鑒。往後會更加謹慎，謝謝。」

另外，針對葉丙成因此案請假長達3個月，教育部表示，葉丙成是因為配合調查而請假，目前調查已經完成，葉丙成後續是否銷假上班，尊重他個人的決定。

不過，教育部調查結果也引發不滿聲浪，包括民進黨籍立委范雲公開表示，「難以接受這樣的調查結果」，會馬上跟教育部瞭解詳細情況。