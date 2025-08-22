企業愛心助學！經濟部媒合善款　丹娜絲風災南市600名學生受惠

▲經濟部媒合多家企業捐助助學金與學用品，捐助南市受災學生安心上學。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風重創台南，多處校園與家庭受災，為協助弱勢學生安心就學，在地立委積極爭取下，經濟部協助媒合多家愛心企業，捐贈助學金與學用品，市府22日上午於新營區新民國小舉辦「丹娜絲風災企業安心助學計畫」捐贈會，由經濟部常務次長賴建信、教育局長鄭新輝、捐贈廠商及學校代表共同見證。

經濟部常務次長賴建信表示，此次活動獲得聯發科技、群聯電子、AMD超微半導體及ASML艾司莫耳等企業回應，預計提供每名學生5000元助學金，並加碼捐贈揹包、檯燈等物資，將有超過600名學生受惠。他強調，盼藉此減輕受災家庭經濟負擔，讓孩子兼顧生活與學習，展現企業善盡社會責任。

教育局長鄭新輝代表市長黃偉哲，向愛心企業表達感謝。他指出，丹娜絲風災造成台南校園及民宅嚴重受損，所幸在中央部會前進指揮所的支援、社會各界與志工協助下，校園逐步恢復。這次針對受災學生提供助學金與物資，不僅減輕家庭負擔，也能強化孩子學習動力。鄭局長說，教育局將確保每份資源透明分配，並教育孩子懷抱感恩之心，未來懂得回饋社會，營造善的循環。

教育局補充，所有受贈名冊與分配過程都會公開建檔，確保善款善物流向透明。未來也會持續與各界合作，形成支援教育的永續力量，讓台南學子在最安心的環境下學習與成長。