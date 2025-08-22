37歲男農會領錢超緊張！還想寄提款卡　里港警擋下跨境詐騙

▲里港警分局員警阻止林男被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

37歲林姓男子在農會提款機前邊操作手機邊神情慌張，里港警分局員警巡簽時發現上前關懷，得知他日前透過抖音認識網友「宛如」，對方佯稱身在新加坡，因無台灣帳戶要求協助並出示偽造「外匯管理局」通知，誘使林男寄出金融卡。幸賴警方耐心比對案例，他驚覺受騙，當場停止寄卡，避免被騙。

里港警分局九如分駐所警員何泓駒與實習警員林瑋楊於日前晚間執行勤區查察勤務，在屏東縣九如農會洽興辦事處巡簽時，發現一名男子於提款機前操作手機神情慌張，員警發現有異主動上前關懷。

九如分駐所所長邵軾傑說明，37歲林姓男子日前於抖音社群平台結識一名帳號「宛如」的使用者，雙方轉往LINE頻繁聯繫。該網友聲稱身處新加坡，因無台灣帳戶，要求林男提供金融帳戶協助匯款，甚至出示假冒「外匯管理局」的滯留通知書，博取信任，並指示林男以賣貨便方式寄送金融卡。所幸警方即時發現異狀，耐心詢問並協助比對相關詐騙案例，他驚覺手法如出一轍，終止寄出金融卡，成功保住財物安全。

分局長邱逸樵表示，詐騙集團常以愛情交友或急需資金為由，誘騙民眾交付金融帳戶或提款卡，提醒民眾切勿輕信，亦勿隨意提供自身帳戶給予他人使用，以免成為人頭帳戶受害。若遇可疑情況，務必撥打165反詐騙專線或向鄰近派出所尋求協助。警方將持續加強勤區查察與反詐宣導，守護民眾財產安全。