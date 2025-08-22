投資「翡翠珠寶」百萬老本被騙走！還跟女兒借錢　警埋伏逮台商

▲彰化和美警分局逮捕車手。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣一名高齡76歲阿伯誤信網路翡翠珠寶投資騙局，對方以「高獲利玉石投資」為幌子，透過「微量出金」話術，讓阿伯陸續面交近百萬元，後又因欲加碼投資29萬元而向女兒借款，女兒驚覺有異報警，聯手逮捕一名47歲邱姓台商車手，當場查扣現金及犯案工具。

和美分局塗厝派出所調查，該詐騙集團係透過Facebook社群平台刊登「翡翠珠寶」投資廣告，誘使阿伯加入LINE投資群組。集團成員以「放長線釣大魚」之詐騙手法，初期先給予被害人「微量出金」（小額返利），使其深信投資獲利為真，以此騙取鄭姓老翁陸續面交近百萬元。

▲邱姓車手身上的現金及手機，銀行卡等全被查扣。（圖／警方提供）

後來，詐騙集團佯稱加碼投資可獲更高回報，與阿伯約定面交29萬元，鄭翁因身上資金不足，轉而向女兒借款，女兒驚覺父親可能遭遇詐騙，隨即報警，才得以在警方協助下成功阻詐。

據悉，該名邱姓車手以前在大陸經商從事買賣，也是一名滔寶及蝦皮賣家，因遭買家提告涉詐欺等罪嫌，帳戶全凍結，缺錢用才鋌而走險轉做取款車手，沒想到被和美警方逮捕。

全案訊後，警方將邱姓車手依涉嫌詐欺罪及違反《洗錢防制法》等罪嫌，移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。和美分局分局長廖志明呼籲，網路投資廣告陷阱多，凡標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」或要求加入LINE群組推薦投資標的者，均為常見詐騙手法，民眾切勿輕信來源不明投資管道，應選擇合法金融機構進行投資。

▲阿伯交付的29萬元。（圖／警方提供）