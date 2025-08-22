19歲環島男「狂詐90萬」！惡劣手法曝光　落網時贓款僅剩18元

▲高雄演唱會門票詐騙案，19歲楊嫌將贓款花光，被逮時身上僅剩18元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱、莊智勝／高雄報導

高雄市政府警察局刑事警察大隊偵查第二隊近日破獲一起演唱會門票詐騙案。警方調查發現，19歲楊姓男子假藉販售「張學友」、「林俊傑」、「告五人」、「BABY MONSTER」、「LE SSERAFIM」等知名歌手演唱會門票，吸引大批買家上鉤，全台已有超過45名被害人受騙，損失金額初估高達新台幣90萬元。

警方循線掌握楊嫌行蹤，發現他一邊謊稱正在徒步環島，一邊持續詐騙，並以贓款支付旅館住宿、交通與生活開銷，形同現實版《神鬼交鋒》。專案小組持拘票將人逮捕到案，查扣作案手機1支，並依加重詐欺罪嫌移送屏東地檢署偵辦，經檢察官聲押獲准羈押禁見。

警方指出，楊嫌為降低買家警覺，要求被害人利用「無卡提款」功能付款，並誘使對方提供提款代碼，再迅速至ATM提領現金。待買家察覺未收到票券時，款項早已被領走。查獲時，楊嫌已將贓款用來支付飯店住宿、交通及日常生活開銷，幾乎全部花光，落網當天只靠一包薯條和一杯飲料果腹，身上僅剩18元。

高雄市刑大統計，今年1至6月已成功攔阻臨櫃提匯款詐騙案件1207件，較去年同期增加337件，攔阻金額達8億4488萬7670元，較去年同期增加逾68%。

高雄市刑大大隊長鄢志豪提醒，民眾購買演唱會票券應透過合法售票平台，切勿私下交易，以免落入陷阱。如對交易有所疑慮，可撥打「165反詐騙專線」或上「165全民防騙網站」查證。警方也呼籲民眾追蹤刑大粉絲專頁，隨時掌握最新防詐資訊。

▼楊嫌一邊謊稱徒步環島，一邊持續詐騙。（圖／記者賴文萱翻攝）