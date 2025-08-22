公開處決！伊朗殺人犯遭「當街絞刑」群眾歡呼　妻子連坐判死

▲ 哈卡尼被當街處以絞刑。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗19日在法爾斯省公開處決一名重刑犯，殺害4人的兇手哈卡尼（Sajad Molayi Hakani）在眾目睽睽下被絞死，現場數十名圍觀群眾紛紛拍手歡呼，甚至包括多名兒童，處決過程全被拍下。

《每日郵報》報導，哈卡尼因去年10月搶劫時殺害一名母親及其3名子女，被判處伊斯蘭法中的「以命抵命」（Qisas）刑罰。網路曝光的畫面可見他站在絞刑台上被蒙住眼睛，頸部套著套索。

他的妻子阿克巴里（Masha Akbari）同樣被判死刑，日後將在獄中執行。該省司法部門負責人拉賈伊（Sadrallah Rajaei）說明，「本案第二被告為第一被告妻子，將在受害者親屬在場情況下，在監獄內執行報復性死刑。」

此外，伊朗21日在戈勒斯坦省科德庫伊市公開絞死另一名殺人犯，該名男子涉嫌於去年底以獵刀殺害一對夫婦及一名年輕女子。省司法廳長阿西亞比（Heidar Asiabi）證實，處決在「案發現場公開執行」。

聯合國人權辦公室統計，伊朗今年上半年至少處決612人，出現「令人憂慮的激增」，要求伊朗停止死刑制度。伊朗則回應僅對「最嚴重罪行」使用死刑，包括謀殺、通姦、毒品相關罪名，但褻瀆神明及同性戀行為皆可能判處死刑。