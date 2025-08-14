槍殺2人判死定讞求再審　沈岐武稱凌晨2點半起床念佛1萬次迴向

記者吳銘峯／台北報導

新北市中和地區角頭沈岐武，2007年間因賭債持槍槍殺2人、重傷1人，2010年間遭判死刑定讞。人權團體為他聲請再審，高等法院14日開庭時，沈岐武當庭表示知道錯了，請法官給他機會重新做人。他還說自己每天凌晨2點半起床，念佛號1萬次迴向給被害人，是真心的懺悔。法官最後諭知候核辦。

▲死囚沈岐武稱自己每天凌晨起床念佛號1萬遍。（圖／記者吳銘峯攝）

沈岐武現年53歲，他與當兵的同袍王志雄關係很好，退伍後王男在台北市天母區經營汽車當鋪，沈岐武就住在王男兄弟位在天母地區的透天別墅內。案發前幾日，沈男與王男當鋪的謝姓員工前往地下賭場賭錢，輸了數千萬元。為了拆帳的問題，沈男與王男等人相約在豪宅內談判。

不過談判破裂，沈男拿出預藏的手槍，行刑式的槍殺坐在沙發上的謝男，王志雄隨即轉身逃跑上樓，但在樓梯間就被沈男開槍擊中頭部，死在樓梯間。王男胞弟王志彥下樓查看，遭沈男發現，沈男對他連開三槍，其中一槍穿過頸部，王志彥重傷倒地。沈男以為他已經死亡，隨即離去。案發後沈男駕車逃往花蓮，自知難逃法網，在雪山隧道口向警方投案。沈男在案件審理期間，一度辯稱自己因精神異常而失控殺人，但法院對他精神鑑定後，認為他犯案時並無因心智缺陷而影響其辨識能力，不予採信。最高法院審理後，2010年判處死刑定讞。

人權團體多次為死囚們聲請再審、釋憲、非常上訴。其中大法官於去年做出的憲法法庭113年憲判字第8號判決，明確點名沈岐武等3死囚，因為有程序上保護必要，所以可提出非常上訴，尋求死刑翻盤。因此人權團體也為他聲請再審，高等法院定14日下午開庭審理。

受命法官詢問沈岐武有什麼要陳明時，沈岐武說：「報告法官，我知道錯了，希望法官給我重新做人的機會。我每天凌晨2點半起床，念佛經1萬遍，我是真心懺悔，希望能迴向給被害人，可以對他們更好一點。」法官最後諭知候核辦。

由於每早晨念佛經1萬遍實在太過詭異，記者在沈岐武還押時，詢問他：「你每天佛經都念1萬遍嗎？」他回說：「念南無阿彌陀佛迴向給被害人。」記者再問：「你有數嗎？」沈岐武再回：「有，有記。」隨後坐上囚車。