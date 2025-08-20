「燒成火海」畫面曝！阿富汗嚴重車禍79死　巴士無人生還

Deadly bus accident in Herat claims 79 lives including 19 childrenhttps://t.co/sud95NspSF



The Ministry of Interior has confirmed that a tragic road accident on the Herat–Kabul highway has left almost 80 people dead.#ArianaNews #Herat #BusAccident #RoadSafety #TragicCrash… pic.twitter.com/4666JnHgFa — Ariana News (@ArianaNews_) August 20, 2025

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗赫拉特省19日晚間發生重大車禍，一輛載著被伊朗驅逐出境難民的客運巴士與卡車、機車相撞後起火燃燒，死亡人數增至79人。依據阿富汗媒體Ariana News最新公開的影片，在車禍發生之後，巴士起火燃燒，整車陷入火海，熊熊烈焰竄出車窗。

半島電視台、法新社等報導，這輛巴士從邊境口岸伊斯蘭卡拉出發，載著返國難民前往首都喀布爾（Kabul），沒想到途中發生嚴重死亡車禍，在79名死者之中，包含19名孩童。塔利班官員指出，巴士上所有的人都喪命，卡車、機車上的4人也罹難。

警方調查指出，事故肇因為巴士超速行駛及駕駛疏失。塔利班政府首席發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）向德新社表示，現階段尚不清楚更多細節。

阿富汗交通事故頻傳，部分原因包括數十年戰爭導致道路狀態不佳、危險駕駛習慣及監管不足。去年12月，阿富汗中部高速公路就曾發生2起車禍，奪走至少52條人命。