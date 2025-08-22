　
BMI過重率43.1% ！雲林揪團減重賽開跑　走路換健康又有獎

▲雲林縣政府今日宣布啟動「2025年雲林縣健康生活挑戰賽」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府今日宣布啟動「2025年雲林縣健康生活挑戰賽」。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣政府今（22）日宣布啟動「2025年雲林縣健康生活挑戰賽」，號召全縣鄉親一起動起來，透過「每日7000步挑戰」與「揪團減重挑戰」兩大活動，把運動和飲食管理融入日常生活，不只拚健康，還有機會把 iPhone、Apple Watch 等超夯獎品帶回家，總獎項價值超過80萬元，吸引力十足。

縣長張麗善表示，根據雲林縣2024年十大死因統計，癌症、心臟病、糖尿病及高血壓等慢性病占比居高不下，與不健康飲食、缺乏運動息息相關。教育部體育署調查也顯示，多數人明知該運動，卻常因生活忙碌而難以持續。她強調，這次活動就是希望透過簡單目標，幫助大家輕鬆養成健康習慣，守護自己與家人的健康。

▲雲林縣政府今日宣布啟動「2025年雲林縣健康生活挑戰賽」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲衛生局長曾春美提醒，民眾可藉由這次挑戰，重新檢視自己的生活方式，把健康當作日常習慣來經營。。（圖／記者游瓊華翻攝）

計畫處長李明岳說明，這次挑戰結合「雲林幣扭一下2.0」APP，只要下載後綁定，就能自動記錄每天步數，參賽者不必額外負擔紀錄壓力，讓運動變得更輕鬆。「每日7,000步挑戰」活動期間自9月10日起至11月8日止。只要一個月內累積21天達成7,000步，就能獲得抽獎資格。為提高趣味性。

縣府還設計雙重抽獎，早鳥激勵：10月9日前完成者，可優先參加早鳥抽獎，有機會把iPhone、Apple Watch等大獎抱回家；全民達標：11月8日前完成挑戰者，則能參加最終抽獎，超過200個名額，人人都有機會中獎。

「揪團減重挑戰」除了走路挑戰，衛生局也推出「揪團減重挑戰」，鎖定18至64歲、BMI達24以上的民眾，只要組隊3人即可參加。挑戰期間同樣是9月10日至11月8日，衛生局將結合在地農產品，提供以「我的餐盤」為核心的飲食建議與運動指導，幫助參賽者學會「聰明吃、輕鬆動」，打造更健康的體態。

衛生局長曾春美提醒，根據調查，雲林縣18至64歲人口中，過重或肥胖比例高達43.1%，已是亟需解決的健康課題。她鼓勵民眾藉由這次挑戰，重新檢視自己的生活方式，把健康當作日常習慣來經營。活動報名自即日起開放，縣府邀請大家立刻拿起手機，前往 App Store 或 Google Play 下載「雲林幣扭一下2.0」APP，在「決戰BMI 要你走7000」頁面即可報名。

▲雲林縣政府今日宣布啟動「2025年雲林縣健康生活挑戰賽」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲啟動儀式打擊不健康飲食。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

08/21 全台詐欺最新數據

嘉縣70歲長者成功告別50年菸癮

嘉縣70歲長者成功告別50年菸癮

「生活真的不一樣了！」嘉義縣大林鎮謝先生在大林衛生所協助下，成功戒除50年菸癮，不僅氣色煥然一新，與家人的互動也更親密，同時節省生活開支，受益匪淺。

年輕人體檢「血糖黑字就安全？」　5警訊離糖尿病不遠了

年輕人體檢「血糖黑字就安全？」　5警訊離糖尿病不遠了

研究證實早上喝咖啡心情好　醫：「起床2.5小時內」飲用效果佳

研究證實早上喝咖啡心情好　醫：「起床2.5小時內」飲用效果佳

好難瘦？胰島素阻抗成易胖體質

好難瘦？胰島素阻抗成易胖體質

糖尿病不敢吃碳水、甜食？

糖尿病不敢吃碳水、甜食？

