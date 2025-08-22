劍魚颱風明起有機會生成！最新路徑曝光　全台熱爆38℃

▲玲玲颱風潛勢路徑圖。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今天起到週末高溫飆到38度，下週也是一樣炎熱。菲律賓東方海面「熱帶擾動」今通過呂宋島，明進入南海才有發展成颱風機率，不過對台灣沒有直接威脅。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，今日至下週日(22至24日)各地晴朗酷熱，全台最高氣溫將達38度，要防曬、防中暑；山區午後有局部陣雨或雷雨，台東、屏東偶有局部短暫降雨的機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日各地區氣溫為：北部22至38度、中部23至35度、南部23至36度、東部21至35度。

▲菲律賓東方海面「熱帶擾動」的系集平均路徑，今通過呂宋島，明進入南海後，才有逐漸發展成颱風的機率，未來經海南島南側、朝越南前進(左圖)。（圖／洩天機教室）

下週一至週四(25至28日)各地晴時多雲，高溫炎熱，要防曬、防中暑；南方水氣略增，花東及屏東偶有局部短暫降雨的機率，大氣不穩定，山區午後有局部陣雨或雷雨，偶有擴及南部平地的機率。

最新(22日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「輕颱玲玲」在日本九州，向東北東移動，即將減弱為熱帶低壓。最新(21日20時)最新歐洲系集模式(ECMWF)顯示，菲律賓東方海面「熱帶擾動」的系集平均路徑，今通過呂宋島，明進入南海，之後才有逐漸發展成颱風的機率，未來經海南島南側、朝越南前進；最新美國系集模式(GEFS)顯示，模擬的差異不大，故此「熱帶擾動」無論是否發展成颱？對台無威脅。