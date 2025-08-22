　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

下個颱風「劍魚」可能生成！各國最新路徑預測　一路壓著向西走　

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝dapiya）

▲菲律賓附近的低壓90W有可能發展成颱。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

今年第12號颱風「玲玲」21日上午逆轉生成，不過中央氣象署預估，未來玲玲將持續朝東前進對台灣沒有影響。氣象專家也分析，玲玲正在侵襲日本九州地區，不過根據最新模式系集預報，菲東低壓90W未來走向變數不大，未來移動過程中有逐漸發展並增強為第13號颱風「劍魚」（日本命名，Kajiki）機會，但「台灣可以安全到月底！」

氣象署表示，原位於日本九州附近海面的熱帶性低壓，因其環流結構從20日至21日上午有明顯變好，因此21日上午8時發展為第12輕度颱風玲玲，預估登陸九州之後逐漸減弱。至於台灣方面天氣穩定，颱風對台灣沒有直接影響。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝dapiya）

▲90W有成颱可能，但不影響台灣。（圖／翻攝cyclonicwx）

除了正在侵襲九州的玲玲颱風以外，太平洋面另一個系統是菲東低壓90W。民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，因為太平洋高氣壓很強勢，預計90W將被一路壓著往西走，22日登陸呂宋，周末進入南海，走向海南島，來台灣的機率很低。

從模式系集預報也可以明顯的觀察到，超過九成比例的小成員，都是預報90W往西走，這是信心度很高的體現，整體來說低壓，90W走向變數不大，要成颱，也要等它進入南海後才有機會。加上未來一周內，西太平洋暫無颱風活動訊號，算是可以宣告，台灣這邊可以安全到月底，夏季天氣將繼續好一段時間。

天氣風險公司也指出，菲東外海的90W移動至南海並逐漸發展且有增強為颱風機會，不過不影響臺灣，但將間接導致南方移入的水氣增多，在迎風面的台東及恆春半島將轉為多雲局部有短暫陣雨天氣，並持續受到東風沉降作用影響，大台北地區及西半部內陸地區局部仍有36度左右高溫，其餘各地天氣仍感受炎熱。

▼太平洋高壓強勢，模式系集預報90W一路壓著往西走。（圖／翻攝weathernerds）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝dapiya、weathernerds）

08/20 全台詐欺最新數據

黑幫男砸早餐店「打女店員」嗆警　竟是台積電外包工人
國北教教練慘了！校方曝身分：不再續聘
資深男星家中猝逝　享壽80歲！

