玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

▲氣象署觀測，熱帶低壓今晨2時中心位置在台北東北方1010公里之處。（圖／翻攝easterlywave）



記者陳俊宏／台北報導

今年第12號颱風「玲玲」可能生成，午後防西北雨！中央氣象署預報員林定宜表示，熱帶性低氣壓今天有機會變成颱風，預估往日本九州移動，對台灣無影響。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天水氣較減少，各地為多雲到晴，午後因熱力作用下，西半部、東半部山區局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨機率，但對流發展範圍比周三稍微縮小。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署觀測，熱帶低壓今晨2時中心位置在台北東北方1010公里之處。林定宜提到，熱帶低壓今可能變輕度颱風，若成颱維持颱風強度時間不會太長，往日本九州移動，對台灣無影響。

林定宜說，周五太平洋高壓增強，水氣較少，各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨；周六到下周二台灣南方為大低壓區，吹偏東到東南風，台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，而大低壓區有些熱帶擾動比較活躍。至於當中是否可能有颱風生成，他指出，觀察周六、周日到南海會不會有發展。

▼熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

