　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

（圖／翻攝easterlywave）

▲氣象署觀測，熱帶低壓今晨2時中心位置在台北東北方1010公里之處。（圖／翻攝easterlywave）

記者陳俊宏／台北報導

今年第12號颱風「玲玲」可能生成，午後防西北雨！中央氣象署預報員林定宜表示，熱帶性低氣壓今天有機會變成颱風，預估往日本九州移動，對台灣無影響。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天水氣較減少，各地為多雲到晴，午後因熱力作用下，西半部、東半部山區局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨機率，但對流發展範圍比周三稍微縮小。

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署觀測，熱帶低壓今晨2時中心位置在台北東北方1010公里之處。林定宜提到，熱帶低壓今可能變輕度颱風，若成颱維持颱風強度時間不會太長，往日本九州移動，對台灣無影響。

林定宜說，周五太平洋高壓增強，水氣較少，各地多雲到晴，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨；周六到下周二台灣南方為大低壓區，吹偏東到東南風，台東、恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部、東半部山區有局部短暫雷陣雨。

林定宜表示，而大低壓區有些熱帶擾動比較活躍。至於當中是否可能有颱風生成，他指出，觀察周六、周日到南海會不會有發展。

▼熱帶低壓路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GD公開戴「阿嬤頭巾」真相
50歲高階主管「話都說不清」竟是失智　1習慣是元兇
74萬YTR：我要暫時忘掉一切，要休息了
新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

日本網紅超怕「這款台味水果」！它竟是世界第2營養食物

有颱風？熱帶擾動快跑飛越「甩水彈」　全台轉易雨濕又熱

鬧翻賓賓哥！AJ哥自揭「入獄黑歷史」　曾被送貨司機牽扯毒品

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼：光的護封劍

鬼月要到了！吃「五種食物」小心卡到陰

中風爸看3次中醫「被收27萬」！台中女看收據傻了：我不懂行情嗎

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片：需要心理的休息

5種食物害血糖狂飆！專家點名「這款健康飲品」：糖比可樂更高

家長注意！雲林縣197校「提早1週開學」　8/25就要上課

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

「專業演唱會嘉賓」潘瑋柏 被王心凌抓包「穿同件衣服」XD

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

日本網紅超怕「這款台味水果」！它竟是世界第2營養食物

有颱風？熱帶擾動快跑飛越「甩水彈」　全台轉易雨濕又熱

鬧翻賓賓哥！AJ哥自揭「入獄黑歷史」　曾被送貨司機牽扯毒品

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼：光的護封劍

鬼月要到了！吃「五種食物」小心卡到陰

中風爸看3次中醫「被收27萬」！台中女看收據傻了：我不懂行情嗎

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片：需要心理的休息

5種食物害血糖狂飆！專家點名「這款健康飲品」：糖比可樂更高

家長注意！雲林縣197校「提早1週開學」　8/25就要上課

Google Pixel 10系列亮相！首採台積電3奈米　亮點一次看

快訊／台灣勝委內瑞拉　威廉波特少棒晉級軍國際組冠軍賽

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

29名日本人到柬埔寨當「話術師」詐騙自己人！　日警最大規模押送

醫師娘離奇燒死「胃有藥物」　高大成再揭2大疑點

川普再開砲！怒嗆鮑爾不降息　轉頭逼宮Fed理事庫克「立刻下台」

楊智伃一口乾KO陳聖文　曝「當下其實很慌」急做1事：打架也打得贏

台中公車爆口角！司機訓女學生「手要舉過頭」：舉一點點看不到

大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳

Simmpo新品技術大突破　獲萊因TÜV最新標準90%藍光衰減認證

李光洙曝剛出道「收入全給公司」　自己搭公車借衣服..連經紀人都沒有

生活熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

有颱風？全台轉易雨濕又熱

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

颱風後「第一批復活葉菜」是它！婆媽嗨翻：早上買3把50

日網紅超怕的台味水果！竟是世界第2營養食物

半夜3點睡「7點還能早起」　他驚呆：怎麼活

鬧翻賓賓哥！AJ哥自揭入獄黑歷史

5食物害血糖飆！專家點名這健康飲品

更多熱門

相關新聞

有颱風？全台轉易雨濕又熱

有颱風？全台轉易雨濕又熱

又有颱風？中央氣象署表示，菲律賓東方海面的熱帶擾動最快周末就會增強為熱帶性低氣壓，直接影響台灣機率較低。菲律賓氣象局認為，附近的熱帶擾動因廣大環流抑制了強度，預估成颱機率低，氣象專家也表示，雖然熱帶系統直接影響台灣的機會都偏低，但環境水氣偏多，各地容易有熱對流降雨。

日本九州不明火球墜落　我國氣象署：台灣也曾見「火流星」

日本九州不明火球墜落　我國氣象署：台灣也曾見「火流星」

用AI提前24小時預測瘋狗浪　氣象署預警系統年底擴及全台

用AI提前24小時預測瘋狗浪　氣象署預警系統年底擴及全台

可能有新颱風　預估路徑曝

可能有新颱風　預估路徑曝

全台西北雨！　「下最大」地區曝

全台西北雨！　「下最大」地區曝

關鍵字：

氣象氣象雲氣象署颱風

讀者迴響

熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

千百惠兒子沉痛發聲

即／歌手千百惠病逝！享壽62歲

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

千百惠過世　生前最後身影曝光

川普到處喬事刷存在感　謝金河：中國悶聲發大財

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面