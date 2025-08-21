　
有颱風？熱帶擾動快跑飛越「甩水彈」　全台轉易雨濕又熱

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝cyclonicwx）

▲熱帶擾動成颱機率低。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

又有颱風？中央氣象署表示，菲律賓東方海面的熱帶擾動最快周末就會增強為熱帶性低氣壓，直接影響台灣機率較低。菲律賓氣象局認為，附近的熱帶擾動因廣大環流抑制了強度，預估成颱機率低，氣象專家也表示，雖然熱帶系統直接影響台灣的機會都偏低，但環境水氣偏多，各地容易有熱對流降雨。

氣象署預報，菲律賓東方海面至南海有熱帶擾動發展機會，其中菲東海面的熱帶擾動周末到下周有機會增強為熱帶低壓，並在周末通過呂宋島，往南海向西移動，直接影響台灣的機率偏低，但會為台灣帶來偏東風環境的水氣，使得東南部及恆春半島有局部短暫雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、翻攝cyclonicwx）

▲熱帶擾動發展偏弱。（圖／翻攝cyclonicwx）

天氣風險公司分析，由於目前位在菲律賓以東海面的熱帶擾動將在周末逐漸西移通過菲律賓，雖然發展偏弱、成颱機會低，但將間接導致南來水氣增多，因此迎風東南部則有機會轉局部陣雨天氣。

由於台灣附近太平洋高壓的勢力又有些減弱，且南海至菲律賓東方海面則有熱帶系統發展跡象，目前預測，下周熱帶系統直接影響台灣的機會都偏低，但在水氣較多的環境下，午後各地容易有熱對流降雨，迎風的東部地區也將維持局部地形降雨，天氣型態偏濕熱。

菲律賓氣象局則預估，熱帶擾動90W在未來24小時內仍維持中等強度發展機率，其廣大環流與快速移動的特性抑制了它的強度發展，90W將穿越呂宋地區再度進入菲律賓西方海域，可能牽動西南季風，呂宋島地區帶來降雨。

▼因水氣較多，午後各地容易有熱對流降雨。（圖／中央氣象署）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

