南投家扶暑期課輔班結業　4扶助大專生領29學員度過充實暑假

▲2025年南投家扶暑期課輔班結業式。（圖／南投家扶中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投家扶中心長達兩個月的暑期課輔活動將進入尾聲，今年共計有29名學員及4名扶助中的大專生受惠；中心主任李雅婷表示，透過暑期課輔班的多元課程安排和團體生活，讓學員有更多的體驗，並學習自律、尊重他人、情緒的表達與管理，建立正向且友善的人際互動關係，帶班老師也能累積職場經驗、透過工讀減輕家庭的教育費負擔，並能以受助經驗，更具同理心來帶領這些國小學員們。

結業典禮於21日登場，以活潑、動感的舞蹈表演拉開序幕，舞台上的學員們散發自信與展現笑容、歡樂氣氛也感染現場所有來賓與家長；另透過成果影片看到課輔活動內容的多元豐富，不管是「配音派對」時的專注度與團隊合作，還是靜態作品的創意巧思，都見證學員的成長與進步，現場近百位的家長與小朋友們一起同樂、熱鬧非凡。

南投家扶指出，今年度的學習主題為「人際UPUP」，除在日常生活中提升人際互動的技巧，課程中也透過遊戲化、桌遊趣的方式幫助學員加強練習，再帶領學員前往戶外教學時也透過一連串的闖關任務設計，在日常情境中練習，並有機會相互鼓勵與扶持完成設施關卡；社工老師還特別規劃「配音遊戲」，引導幫助學員練習與提升專注、觀察、協調能力、合作能力和溝通能力等多項能力。

課輔班學員小杰說：「我每次遇到跟人溝通不良時，都會控制不住自己的情緒想要生氣，但在經過這個暑假後我學到可以放慢速度說、想一下再說」另一位學員阿祐說：「配音時要專注的看同學配到哪裡，還有找東西發出聲音也要想一下像不像、適不適合，大家會一起想辦法，一起找到適合的東西來配音，一起完成一件事情很有趣。」

學員的努力與成長也獲得善心人士的鼓勵：世界華人工商婦女企管協會南投分會會長陳美樺與會友們帶來玩具、學用品、運動用品和各式禮券等82份愛心禮，也嘉惠其他的受助童；李雅婷也感謝縣政府、光政鋼纜工業(股)有限公司、劉子聖、林淑嬌、白陽大道基金會、中華陽光社會福利服務協會持續支持南投家扶暑期課輔班，一起用愛陪伴孩子們快樂成長。