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出身偏鄉弱勢家庭由阿嬤帶大　家扶才女葉依珊不畏困境完成大學學業

▲依珊身著畢業袍與祖母合影。（圖／南投家扶中心提供）

▲葉依珊身著畢業袍與祖母合影。（圖／南投家扶中心提供）

記者高堂堯／南投報導

六月畢業季到，家扶大專青年葉依珊從小也由阿嬤照顧長大，仍不畏困境，奮發向上、保持優異成績，更時常返鄉參與家扶偏鄉關懷服務，今年與南投家扶近70名來自類似背景的青年同時完成大專學業，令人敬佩。

根據家扶基金會調查，南投受扶助兒少中近四成來自單親或隔代教養家庭、逾一成由祖父母或親屬照顧，多數家庭月收僅2.5至3萬元，卻須承擔每學期逾3萬元的教育費用支出；葉依珊自幼即與祖母、姑姑相依為命，家境清苦，因此長期接受南投家扶扶助，得以在高中畢業後繼續北上就讀大學。

▲身著畢業袍的依珊與家人合影。（圖／南投家扶中心提供）

▲葉依珊今年大學畢業，家人齊聚獻上祝福。

南投家扶指出，葉依珊主修西班牙語、輔修財金系，成績名列前茅，也陸續通過語言初級及中級檢定，同時透過跳舞、吉他與歌唱紓壓，展現均衡發展的生活態度；除學業表現亮眼，葉依珊也連續三年積極參與南投家扶水里服務處「偏鄉關懷服務方案」：第一年透過團體課程認識自我，發掘潛力，第二年學習理財與活動設計，與團隊夥伴相互扶持完成任務，團隊獲得第二名方案佳績，更因穩定台風與機靈應變能力獲頒個人獎項，第三年擔綱成熟小組組長，帶領組員設計課程，將身體自主觀念深植偏鄉學童心中，成為學弟妹們心中楷模與榜樣。

▲葉依珊在校參加歌唱比賽、自彈自唱。（圖／南投家扶中心提供）

▲葉依珊在校參加歌唱比賽、自彈自唱。

葉依珊自小家境雖不好，卻充滿溫暖，她在完成求學旅途後特地對阿嬤致謝：「我很慶幸自己從小是和阿嬤生活，許多對社會的認知以及價值觀，包括要懂得獨立、未來出社會才不會被欺負，都是阿嬤一點一滴灌輸我的。」她認為大學畢業不是終點，而是前往未來的起點，期望在逐漸成為大人的路上，能以同樣的方式回報一直關愛自己的阿嬤。

▲葉依珊參與偏鄉關懷方案，與偏鄉的小弟弟妹妹們分享以身體自我保護為主題的故事書，表現獲得肯定與獎勵。（圖／南投家扶中心提供）

▲▼葉依珊參與偏鄉關懷方案，與偏鄉的小弟弟妹妹們分享以身體自我保護為主題的故事書，表現獲得肯定與獎勵。

▲依珊參與家扶偏鄉關懷方案。（圖／南投家扶中心提供）

南投家扶表示，南投因缺乏高鐵、台鐵等便捷交通系統，對外通勤不易，許多出身弱勢家庭的青年的求學路需長途奔波、尤其艱辛，該中心多年來透過經濟扶助、教育支持與多元課程，協助無數青年克服交通困難、穩定就學，也發展自信、累積人生韌性；葉依珊即表示：「謝謝家扶從我國小到大學，對其家庭和自己一路上的陪伴和幫助關懷，也因為有家扶的支持，才能讓我在學業上一直保持積極認真的態度，如今成就了現在的我。」

南投家扶主任李雅婷說，該中心今年有70名青年順利取得大學學位，準備迎向職涯與未來挑戰；而每個孩子的起點不盡相同，但只要有適當陪伴與支持，他們都能擁有清晰方向與自我價值，葉依珊就是最好的見證，也是他們持續努力深耕在地服務的動力。

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