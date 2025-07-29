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南投家扶推學習資源協助計畫　1.5年逾1700弱勢家庭兒少受惠

▲水里鄉家扶兒小全參加2025年全國公民行動方案競賽，獲國中組特優。（圖／南投家扶中心提供）

▲水里鄉家扶兒「小全」參加2025年全國公民行動方案競賽，獲國中組特優。（圖／南投家扶中心提供）

記者高堂堯／南投報導

為使經濟弱勢的孩童有平等的學習機會，南投家扶中心持續透過各式教育資源的連結，提升受助家庭的學習環境，其中「學習資源協助計畫」去年提供超過300萬元的教育補助，協助1178人次的受助兒少，今年上半年更達583人、超過521萬元，穩定其就學及學習適應。

根據家扶基金會的「弱勢兒少學習資源調查」發現，有69.6%的家扶兒少覺得學習需要被幫助，超過55.5%的家扶兒少學習資源普遍不足，有62.6%的兒少平均每月花費在學業用品上的金額低於500元，弱勢兒少在教育上深受學習資源不足的影響；另針對弱勢兒少長期追蹤調查發現，有61.3%未參加暑期輔導或課輔班，寒暑假只能待在家裡，68.7%覺得補習對自己的學習有所幫助，但超過7成家庭卻無力支付補習費，59.9%在遇到功課難題時，家裏沒有人可給予教導，亦即對弱勢家庭的孩子來說，學習機會阻力不斷，也連帶影響未來的學習之路。

▲家扶兒認真投入課業、穩定學業。

▲家扶兒認真投入課業、穩定學業。

南投家扶中心李雅婷主任舉例，水里鄉扶助少年「小全」父母離異後，就由祖父母代為照顧三個分別就讀國二、小六、小五的孩子，雖然三個孩子皆努力讀書、表現優秀，小全和弟弟未來更有夢想當上律師、醫生，但年邁、身體健康欠佳的祖父母也一直很擔心沒錢可讓孩子進一步發展。

李雅婷說明，今年截至六月底，已協助583位就讀幼兒園至高中階段的兒少連結學習資源，提供521萬3000元的教育補助，其中以就讀國小(55.1%)、國中(30.2%)階段的比例最高，也反映出隔代、單親等類型受助家庭的困境，兒少更需要透過補救教學、課後托育、學用品補充等方式才能勉強跟上大家，家扶也將持續秉持對弱勢兒少及家庭的需求提供個別化及在地化的服務，適切地投入服務資源，希望為受助兒少的學習與成長儲備翻轉貧窮的能量。

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南投家扶學習資源協助計畫弱勢兒少教育平權

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