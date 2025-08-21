　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國房地產企業爆雷　化債總規模突破5兆元

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲大陸房企連環爆雷，大筆爛帳還有待處理。（圖／CFP）

文／中央社

最新報告指出，中國房地產企業2020年爆發債務危機迄今，已有77家房企發生債務違約，30家房企下市，只有20家債務重組、重整獲得批准，化債總規模已超過人民幣1兆2000億元（約新台幣5.1兆元）。

中國指數研究院今天發布房企化債規模排行榜報告。

根據統計，截至2025年8月，中國完成境內及境外債重組的企業有融創、富力、奧園、遠洋、時代中國、龍光；完成境外債重組企業有中梁、當代等；境外債重組獲批的企業有旭輝、佳兆業、金輪天地、禹洲地產、世茂、綠地、碧桂園等。

2025年6月，新華聯完成重整。霍煤龍興房地產公司重整，獲得批准。金科股份、協信遠創進行重整，已經獲得法院批准，目前在執行階段。

截至目前，中國共有20家出險房企債務重組、重整獲批，化債總規模超過1兆2000億元。

報告指出，中國2020年開始出現房企債務違約，2021年違約數量明顯增多為16家；2022年密集爆發為44家。根據統計，截至2025年8月，共計77家房企發生債務違約。

報告說，房市深度衝擊及多家房企發生債務違約，房企經營受到較大影響，2022年至今有27家上市房企被動下市，其中，中國大陸A股14家；香港股市13家。另有個別上市房企私有化下市。

報告指出，近年，出於主動轉型和被動保殼的需要，多家上市企業剝離房地產開發業務，如魯商發展、珠免集團、冠城新材等，這些上市企業退出房地產業務或轉型輕資產。

報告還顯示，中國多數上市房企仍處於虧損狀態。

根據報告，截至8月20日，滬深上市房企中71家發布2025上半年業績預告，其中45家虧損，占比63.4%，相比去年同期上升1.1個百分點，上市房企業績普遍不佳，個別房企虧損超過百億元。

這些上市房企業績虧損主因包括，專案結算規模顯著下降，毛利率處低位；新增計提了資產減值；部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值；有息負債利息費用化金額增加。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
曾幫蔡依林、彭于晏拍片！國際級導演性侵女友人
熱帶低壓預計生成時間曝　下周連4天降雨
快訊／台64驚悚5車連環撞　騎士重傷命危
最帥總裁上班了！林裕凱公開IG　粉絲數海放Volvo官方帳號
舞小姐酒後毒駕撞死人！IG狂譙髒話　下場曝光
大學驚爆體育系霸凌新生！學校急發公告

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國房地產企業爆雷　化債總規模突破5兆元

俄解密「731部隊」資料！　陸外交部強調：不容日本否認抵賴

130公斤男子「坐轎子」爬峨眉山　來回10小時！花9萬雇轎夫扛上去

全村的希望＋1　福建「博士村」今年再出一名清華博士生

WTT中國隊男單兩輪慘敗…僅存林詩棟！　陸媒批：一輪遊成常態

館長狂讚大陸仍開不了抖音　梁文傑：捧得還不夠努力

香港推動穩定幣發展　但具體運作仍不明確

香港、澳門在北京設立首座「港澳青少年愛國主義教育基地」

百度二季度營收降4％　李彥宏信心喊話：正開發下一代旗艦AI大模型

47歲女愛喝煲湯竟致「腦出血亡」　醫師警告：這是招癌湯

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【教得很好，下次別教了】男分享「閃得比雨快就不會淋濕！？」

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

中國房地產企業爆雷　化債總規模突破5兆元

俄解密「731部隊」資料！　陸外交部強調：不容日本否認抵賴

130公斤男子「坐轎子」爬峨眉山　來回10小時！花9萬雇轎夫扛上去

全村的希望＋1　福建「博士村」今年再出一名清華博士生

WTT中國隊男單兩輪慘敗…僅存林詩棟！　陸媒批：一輪遊成常態

館長狂讚大陸仍開不了抖音　梁文傑：捧得還不夠努力

香港推動穩定幣發展　但具體運作仍不明確

香港、澳門在北京設立首座「港澳青少年愛國主義教育基地」

百度二季度營收降4％　李彥宏信心喊話：正開發下一代旗艦AI大模型

47歲女愛喝煲湯竟致「腦出血亡」　醫師警告：這是招癌湯

曾幫蔡依林、彭于晏拍片！國際級導演性侵女友人　一審判3年8月

恐怖半裸男街頭隨機攻擊！警抓了又放引爆恐慌　檢出手強制送醫

GD權志龍換新車？勞斯萊斯「最奢華休旅」成新歡、要價2950萬起

北海道「應援阿嬤」9/27現身大巨蛋　陪「大王」王柏融點燃球迷熱情

玻璃容器等3類廢棄物藏血光　埔里9／1起每周一集中回收護清潔隊

中職攜手多方送暖花蓮　蔡其昌會長親贈球具傳承棒球夢

快訊／台64線5車連撞畫面曝！大重機慘遭夾擊...騎士重傷搶命中

黃偉哲感謝！台鋼獵鷹義賣捐37.8萬　助台南災後重建

靠外送月入13.8萬住豪宅　新加坡男下一步目標：存錢買房

驚見白冰冰林口餐廳成端菜小妹！　主動邀老闆合照還被拒絕

李光洙曝剛出道「收入全給公司」　自己搭公車借衣服..連經紀人都沒有

大陸熱門新聞

送餐遇到愛情！外送員5個月抱回洋太太

47歲女愛喝煲湯竟致「腦出血亡」

陸男被兒子打　親子鑑定：兩個都不是親生

陸學者：菲律賓打「台灣牌」是玩火自焚

掛手機的LABUBU來了！王寧親揭上架時間

陸93大閱兵的鏗鏘玫瑰！「民兵女方隊」首亮相

一腳就跨過！陸最矮山「僅0.6米」　網笑：就是石頭

陸「電競勸退班」收費萬元！孩子哭求回家

陸官媒酸：恥辱啊！　歐洲7領導不願看的照片　

WTT中國隊男單崩盤…僅存林詩棟

再添「731部隊」資料！中方：不容日本抵賴

陸民眾被老虎攻擊！身上十餘道恐怖抓痕 當地調查：沒老虎出沒紀錄

它比LABUBU還火！泡泡瑪特新品已炒超3千元

館長開不了抖音　梁文傑：捧得不夠努力

更多熱門

相關新聞

上半年解約件達去年7成　3區量體衝高

上半年解約件達去年7成　3區量體衝高

2025年上半年，全台預售屋解約案件累計達1339件，已經達到2024年全年總數1851件的7成以上。在六都之中，台中市、桃園市、高雄市名列前三，顯示過去房價快速上漲的地區，市場修正壓力劇增，信義房屋專家認為這波解約比例仍低於2％，屬於相對有限的範圍。

罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失

罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失

李強：採有力措施鞏固房市止跌回穩

李強：採有力措施鞏固房市止跌回穩

「天然氣霸主」轉投資建設　首場大樓總銷17億

「天然氣霸主」轉投資建設　首場大樓總銷17億

中國房地產業疲弱　7月新房銷售價格續下滑

中國房地產業疲弱　7月新房銷售價格續下滑

關鍵字：

房地產房產

讀者迴響

熱門新聞

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

渣男趁前女友服安眠藥熟睡闖屋指侵

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

即／桌球甜心肇事釀1死1傷　鄭先知賠650萬獲判緩刑

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面