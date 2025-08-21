中國房地產企業爆雷　化債總規模突破5兆元

▲大陸房企連環爆雷，大筆爛帳還有待處理。（圖／CFP）



文／中央社

最新報告指出，中國房地產企業2020年爆發債務危機迄今，已有77家房企發生債務違約，30家房企下市，只有20家債務重組、重整獲得批准，化債總規模已超過人民幣1兆2000億元（約新台幣5.1兆元）。

中國指數研究院今天發布房企化債規模排行榜報告。

根據統計，截至2025年8月，中國完成境內及境外債重組的企業有融創、富力、奧園、遠洋、時代中國、龍光；完成境外債重組企業有中梁、當代等；境外債重組獲批的企業有旭輝、佳兆業、金輪天地、禹洲地產、世茂、綠地、碧桂園等。

2025年6月，新華聯完成重整。霍煤龍興房地產公司重整，獲得批准。金科股份、協信遠創進行重整，已經獲得法院批准，目前在執行階段。

截至目前，中國共有20家出險房企債務重組、重整獲批，化債總規模超過1兆2000億元。

報告指出，中國2020年開始出現房企債務違約，2021年違約數量明顯增多為16家；2022年密集爆發為44家。根據統計，截至2025年8月，共計77家房企發生債務違約。

報告說，房市深度衝擊及多家房企發生債務違約，房企經營受到較大影響，2022年至今有27家上市房企被動下市，其中，中國大陸A股14家；香港股市13家。另有個別上市房企私有化下市。

報告指出，近年，出於主動轉型和被動保殼的需要，多家上市企業剝離房地產開發業務，如魯商發展、珠免集團、冠城新材等，這些上市企業退出房地產業務或轉型輕資產。

報告還顯示，中國多數上市房企仍處於虧損狀態。

根據報告，截至8月20日，滬深上市房企中71家發布2025上半年業績預告，其中45家虧損，占比63.4%，相比去年同期上升1.1個百分點，上市房企業績普遍不佳，個別房企虧損超過百億元。

這些上市房企業績虧損主因包括，專案結算規模顯著下降，毛利率處低位；新增計提了資產減值；部分大宗資產交易和股權交易價格低於帳面值；有息負債利息費用化金額增加。