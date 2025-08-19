陸房市低迷　李強：採有力措施鞏固房市止跌回穩

▲大陸國務院總理李強 。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市持續低迷，大陸國務院總理李強18日在國務院第九次全體會議上表示，將採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢，結合城市更新推進城中村和危舊房改造，多管齊下釋放改善性需求。

李強18日主持召開國務院第九次全體會議，他提到，要進一步提升宏觀政策實施效能，深入評估政策實施情況，增強政策針對性有效性，及時回應市場關切，穩定市場預期。要抓住關鍵著力點做強國內大循環，以國內大循環的內在穩定性和長期成長性對衝國際循環的不確定性。

李強指出，要持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施，加快培育壯大服務消費、新型消費等新增長點。加力擴大有效投資，發揮重大工程引領帶動作用，適應需求變化更多投資於人、服務於民生，積極促進民間投資。縱深推進全國統一大市場建設，不斷釋放超大規模市場紅利。

李強強調，要採取有力措施鞏固房地產市場止跌回穩態勢，結合城市更新推進城中村和危舊房改造，多管齊下釋放改善性需求。要在深化改革開放中增強發展動力，推進科技創新和產業創新深度融合，激發各類經營主體的創新創造活力。

李強還說，要堅定不移擴大高水平對外開放，有序擴大自主開放和單邊開放，創新發展數字貿易、服務貿易。要更大力度穩定就業保障民生，拓寬就業增收渠道，聚焦群眾關切提升民生服務，進一步加強防災減災救災和安全生產監管，確保社會大局穩定。