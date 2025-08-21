海巡北部分署5縣市同步掃蕩　嚴密防堵灰色地帶干擾

▲宜蘭到新竹同步出動，海巡署威力掃蕩守護沿岸治安。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／新北報導

因應大陸伏季休漁期結束，為防範中共運用灰色地帶手法干擾並影響近期公投（罷免）選舉安全，海巡署北部分署今（21日）下午2時起，以「異地同時」方式，在宜蘭至新竹等5縣市同步展開「岸海聯合擴大威力掃蕩」專案，出動巡防艇8艘、勤務車64部及230人力，強化沿岸與海域巡查與執法，展現護漁與維護國安決心。

北部分署指出，此次專案由北部分署統籌規劃，動員轄內岸巡、海巡及查緝單位，共出動巡防艇8艘、勤務車64部、偵搜犬2隻及230名人力，針對港區、岸際及海域治安熱點（如空屋、下水道、防風林、易藏匿區域及陸船越界熱區）進行重點巡查；並提升船舶執檢強度，嚴密掌握海域動態，同時指導各海巡隊線上巡防艇適時前推至12浬外執法，展現政府護漁與維護國安決心。

北部分署強調，將持續配合中央政策，嚴密執行沿岸與海域查緝勤務，全力維護選舉安全，防堵不法滲透及陸船越界捕撈。海巡署將堅守國境海疆，守護漁民生計與民眾權益；並呼籲民眾如發現可疑人事物，或遇海域緊急狀況，請立即撥打「118」海巡服務專線，執勤單位將於第一時間到場處置，確保海岸安全無虞。