地方 地方焦點

823核三延役公投　朱立倫8/21桃園場宣講期帶動投票率

▲藍白人士，連日於桃園舉辦多場「核三延役公投」宣講

▲藍白人士連日於桃園舉辦多場「核三延役公投」宣講。（圖／擷取自邱若華臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

距「823核三延役公投」投票日逼近，國民黨主席朱立倫21日晚間將抵達桃園市龜山區公所天幕廣場，進行「823重啟核三公投」宣講。藍營立委邱若華指出，「823核三延役公投」雖是民眾黨發起，但在能源政策這樣的國家大事上，在野團結一致，沒有顏色之分，只有對人民未來的責任。

邱若華表示，台灣正面臨極大的能源挑戰。執政黨一再高喊「非核家園」，但現實卻是燃煤、燃氣發電比例過高，綠電成本高昂且弊案頻傳。現今，不僅讓台灣空污惡化，也讓電價節節上升，更重要的是，我們的能源供應高度依賴進口，極不穩定。「核能」是目前台灣唯一能同時兼顧穩定、低碳、相對安全的基載能源。

對台灣來說，核三廠延役不僅能立即補上電力缺口，避免限電危機，也能減少對天然氣的依賴，提升能源自主性，更能有效降低碳排，符合國際減碳趨勢。

邱若華說，726大罷免，桃園人用選票展現對執政傲慢的不滿，成功守住桃園藍營六席立委。籲請桃園人823公投，再次把這股民意的力量展現出來，投下同意核三延役，因為能源政策不容政治操弄，人民要的是穩定供電、公平電價、清潔空氣。

