陳聖文送水被當場KO　再發文曝真實用意「擋下我的是國民黨威權」

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文20日帶著在核廢料貯存場放置一夜的水，到國民黨中央黨部踢館，不料被國民黨發言人楊智伃當場一飲而盡，影片在網路瘋傳。對此，陳聖文晚間發文表示，他今天把水送過去，不是為了比誰膽子大，而是要逼對方正面回答核心問題——「核廢料四十年來無解」。

陳聖文質疑，如果核廢料真的安全，為什麼要丟給蘭嶼四十年不聞不問？如果核電真的零風險，為什麼不放在北部、放在台中、放在新北？國民黨笑稱這是「喝水比賽」，根本無法回答任何一個問題，更諷刺的是，今天被他們嘲笑的話，其實都來自他們自己。

陳聖文舉例，國民黨過去主張 「堅決反對台中增設核電機組」、「沒有核安，就沒有核電，新北市民會忐忑不安」、「宜蘭堅決反對核四」、「反對核一、核二、核三延役，不能先假設一定要用核電才能解決能源問題」、「我無法負責任地告訴下一代，這是一個負責任的能源路徑選擇」。

他反問，上述這些話，聽起來是不是很耳熟？事實上，這些話正是來自過去的盧秀燕、侯友宜、林姿妙、朱立倫、黃國昌，「當年他們說得斬釘截鐵，如今卻選擇跨越時空打臉自己，國民黨和民眾黨最擅長的，就是『自己打自己的臉』，而且還能打得心安理得。」

陳聖文批評，這不只是雙重標準，而是見異思遷、反覆無常，唯一不變的是，藍營四十年如一日地逃避責任，更荒謬的是，當問題擺在眼前，SOP永遠只有一招：「解決不了問題，就先解決提出問題的人」。

他說，今天擋在黨部門口的，不只是幾個發言人，而是國民黨那套威權DNA的翻版，「不讓你進門，不准你質疑，更不准你把問題搬到他們眼前。這就是國民黨，從威權時代到今天，始終如一。我今天選擇把問題搬到國民黨門口，就是要讓他們再也無處可逃。」

陳聖文指出，國民黨可以派人擋住門，可以派人喝水作秀，可以叫側翼網友一起嘲諷，但他們永遠無法回答最簡單的一個問題：核廢料要放哪裡？「很明顯地，他們沒有答案，國民黨唯一會做的，就是把問題推給下一代，把風險丟給外島，把謊言繼續講下去。」

陳聖文呼籲，823公投請投下「不同意」，「不要再讓台灣的未來，被國民黨這種荒謬的謊言和逃避所綁架。」

▼陳聖文帶著在蘭嶼核廢料貯存場放置一夜的水踢館，結果當場被楊智伃一飲而盡。（圖／讀者提供）