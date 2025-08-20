核三公投通過也沒用？郭智輝「安全不能公投」：須滿足2必須3原則

▲經濟部長郭智輝。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

核三延役公投倒數計時，將於本周六（23日）投票登場，外界質疑即便公投通過，政府也未必會重啟核電。對此，經濟部長郭智輝20日赴立法院備詢時表態，核能安全「不能靠民調，也不能靠公投決定」，唯有滿足總統賴清德所提出的「兩個必須、三個原則」，才可能啟動延役。

郭智輝解釋，兩個必須包括：核安會依法訂定安全審查程序辦法，以及台電必須依該辦法進行自主安全檢查；三大原則則是「核安無虞」、「核廢有解」、「有社會共識」。他強調，若未來政策明確指示重啟，經濟部與台電將依法行政，進行全面體檢、設備汰換與補強，並將計畫送交國際同儕審視及核安會審查。

對此，國民黨立委鄭正鈐憂心，核三公投恐步上2018年「以核養綠」公投後續乏力的老路，強調公投是民意展現，行政部門應給予最大尊重。民眾黨立委張啓楷則抨擊郭智輝此前「敦親睦鄰費」的發言，認為此舉將居民支持核電延役的正當理由，簡化為「愛拿補助金」，不僅抹煞台電基層員工數十年安全維護的努力，更誤導社會觀感。

▲立委張啓楷。（圖／記者李毓康攝）

張啓楷指出，核三廠40年來安全管理嚴謹，在國際運轉時數評比屢獲佳績，運轉過程相較火力發電對空氣與生態衝擊更低，且提供國際倡議的無碳電力，才是居民支持延役的核心理由。他更舉美、日為例，指出國際上已有眾多核反應爐延役超過40年，呼籲政府勿將核三公投淪為政治鬥爭的祭品。

面對批評，郭智輝回應自己「也是屏東人」，敦親睦鄰費並無問題，相關言論僅是就民調設計提出科學性提問，卻遭外界「歪樓」曲解。他也反問，為何要由全國人民投票決定屏東的核三延役，「難道核一、核二、核四就不需要討論嗎？」直言若要討論，應是整體「核電是否延役」的命題，而非單一電廠。