立院修憲委員會25日登場！藍綠白成員曝　推進廢考監、18歲公民權





▲立法院第11屆修憲委員會將於25日登場。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院朝野8日無異議通過組修憲委員會，依政黨比例推派代表，藍綠黨團成員皆包括三長，而本會期首場修憲委員會將於25日登場，目前待審議案包含廢考監、18歲公民權等。

立法院8日院會上，朝野無異議通過，依政黨比例由國民黨推派19人、民進黨推派17人、民眾黨推派3人組成，並訂於8月25日星期一舉行立法院第11屆修憲委員會第一次全體委員會議。

根據名單，國民黨團成員為傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃健豪、牛煦庭、賴士葆、林思銘、林倩綺、鄭天財、許宇甄、謝衣鳯、翁曉玲、吳宗憲、徐巧芯、葉元之、羅廷瑋、涂權吉、廖偉翔、廖先翔。

民進黨團成員是柯建銘、吳思瑤、陳培瑜、莊瑞雄、蔡易餘、李坤城、賴瑞隆、伍麗華、陳亭妃、沈伯洋、鍾佳濱、范雲、沈發惠、王義川、林楚茵、林月琴、郭昱晴。民眾黨團則有黃國昌、黃珊珊、劉書彬。

目前待審議案包括，賴士葆等37人擬具的憲法增修條文第3條文修正案，恢復閣揆同意權、陳亭妃等30人擬具廢止考試院與監察院及其職權移轉、綠委吳沛憶等29人擬具調降選舉人及被選舉人年齡（意即18歲公民權）等。