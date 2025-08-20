立院初審通過「改裝噪音車最高罰3600」　逾期15天未檢驗扣牌

▲改裝噪音車最高可罰3600元。（資料照片／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

改裝車噪音擾民頻傳，近年還有大幅增加趨勢，近5年受理通報超過25萬件，但僅抓到37%，立法院初審通過，違法改裝車最高罰將從1800元加倍提高至3600元，且15天內自費要檢驗，若超過15天沒複檢將扣牌，超過2個月不檢驗將吊銷車牌。

根據環境部統計，近3年民眾檢舉機動車輛噪音案件，110年有1萬7482件、111年有1萬6739件、112年暴增至3萬681件。此外，警方通報案件，110年有1萬7457件、111年有1萬3064件、112年竟高達7萬6562件。

統計也指出，噪音車案件自108年起到112年10月共受理超過25萬件，經過環保局查證後，實際通知到案件數僅有8萬件，占總陳情件數的37%。

立法院交通委員會今初審通過修正《道路交通管理處罰條例》第16條，未來非原型式排氣管改裝車沒有依照規定申報異動登記者，現行可罰900到1800元，將修正為按照最高罰加倍處罰之，也就是3600元外，並責令15天內檢驗，公路監理機關得收取檢驗費用。

此外，超過15天以上沒有檢驗，將吊扣車牌牌照，至檢驗合格後發還，逾期2個月以上沒有檢驗者，將可註銷其牌照。

另針對靜態違法改裝車也可當場開罰，公路局長林福山表示，交通部去年跟環境部合作從源頭實施非原廠牌排氣管認證制度，列為變更登記項目，目前環境部認證排氣管456款，登記5.5萬輛車，如果使用非原廠排氣管，靜態時也可開罰，依照非原廠排氣管沒有變更登記相關規定開罰，停在路邊可確認違規改裝行為就可以處罰。