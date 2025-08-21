藍發言人一口乾掉「核料廢水」　綠黨團：夏天到了天氣很熱多喝水

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹詠淇／台北報導

前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文昨帶著從蘭嶼核廢料貯存場放置一夜的水跑到國民黨中央踢館，不過水被國民黨發言人楊智伃當場一口乾掉，引發外界熱議。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（21日）表示，「夏天到了，天氣很熱，多喝水」。綠委鍾佳濱則說，在蘭嶼的瓶裝水當然可以喝，用這題討論核電存廢似乎是過度引申。

前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文日前帶著象徵國民黨政治人物的瓶裝水，到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一夜，昨日更把水送至國民黨中央黨部踢館，嗆力挺核三延役的國民黨應身體力行把水喝下去，國民黨發言人楊智伃則當場扭開瓶蓋一口喝下，「公投投同意，能源更有力，好喝！」

楊智伃今（21日）受訪時說，「我喝完這個水到現在都還活著，也沒有變異！」代表這些水是安全無虞，民進黨前黨工不用製造與散播謠言。

對此，民進黨團幹事長吳思瑤上午受訪表示，對這件事沒有什麼好評論的，也不需要評論，「夏天到了，天氣很熱，多喝水」。民進黨立委鍾佳濱則說，在蘭嶼的瓶裝水當然可以喝，不然我們核安會是做什麼的？用這題討論核電存廢似乎是過度引申。

▼民進黨立委鍾佳濱。（圖／記者詹詠淇攝）