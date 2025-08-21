　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊智伃一口乾KO陳聖文　曝「當下其實很慌」急做1事：打架也打得贏

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文日前帶著瓶裝水，前往蘭嶼核廢料貯存場放置一夜，並於20日將水帶到國民黨中央黨部踢館，不料被國民黨發言人楊智伃一飲而盡當場反殺，影片曝光後各界熱議。楊智伃事後透露，當天中常會雖然有人多人，就算要打架也打得贏，但現場只有自己1人在，所以就緊急傳訊息要所有人來幫忙，直到旁邊有人開始錄影，她才上前拿水喝。

楊智伃在網路節目《打綠班晚點名》表示，黨中央20日上午有一場記者會，她大概9點40幾分提早到黨中央門口，就看見有媒體在現場拍照錄影，還有人拿著核能的標誌，她就想說是不是有人來抗議，她後來在看見陳聖文，對方看見她也揮手跟她打招呼，還把放著瓶裝水推車推過來。

楊智伃見狀就問陳聖文，這些瓶裝水是送給他們喝的嗎「我要喝」，陳聖文聽了點頭答應，但要求她必須先等到媒體採訪結束，她想說人家都花錢了，就讓對方好好訪問完。

▲陳聖文今日帶著在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的瓶裝水，到國民黨中央黨部。（圖／讀者提供）

▲陳聖文20日帶著在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的瓶裝水，前往國民黨中央黨部抗議。（圖／讀者提供）

訪問結束後，她就立刻跳出來說要喝水，陳聖文一聽趕緊說「這不是給妳喝的，是給徐巧芯喝的」，她就說「你來到我們黨中央，不就是要給我們喝嗎」，接著就拿起一罐水，當場直接把水喝光，陳聖文也因此跟她吵了起來。

楊智伃坦言，她最初其實蠻慌的，因為只有自己一人在外面，所以她就趁陳聖文在受訪的空檔，趕緊傳訊息到群組，說陳聖文來送水了，然後標註所有人，希望夥伴們趕緊出來支持她。

楊智伃說，直到她看見幾位夥伴拿著手機衝上來，有人拿橫的、有人拿直的在旁邊錄影，她頓時就安心很多，信心也大增，接著才上前拿水喝。楊智伃也透露，中央黨部20日剛好有中常會，所以全部的人都在，就算要打架也打得贏。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
GD公開戴「阿嬤頭巾」真相
50歲高階主管「話都說不清」竟是失智　1習慣是元兇
74萬YTR：我要暫時忘掉一切，要休息了
新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

楊智伃一口乾KO陳聖文　曝「當下其實很慌」急做1事：打架也打得贏

助中小企業「打群架」進軍國際！政院擬拍板《企業併購法》修法

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

陳聖文送水被當場KO　再發文曝真實用意「擋下我的是國民黨威權」

沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

陳聖文送水國民黨被一口喝變臉　千網洗版「送頭」：是你落跑欸

核三公投通過也沒用？郭智輝「安全不能公投」：須滿足2必須3原則

快訊／選前最後衝刺！盧秀燕再請假　8/21連趕4場

高雄市長初選火藥味濃！邱議瑩曝「沒互砍」：會汲取2018教訓

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

「專業演唱會嘉賓」潘瑋柏 被王心凌抓包「穿同件衣服」XD

楊智伃一口乾KO陳聖文　曝「當下其實很慌」急做1事：打架也打得贏

助中小企業「打群架」進軍國際！政院擬拍板《企業併購法》修法

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

陳聖文送水被當場KO　再發文曝真實用意「擋下我的是國民黨威權」

沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

陳聖文送水國民黨被一口喝變臉　千網洗版「送頭」：是你落跑欸

核三公投通過也沒用？郭智輝「安全不能公投」：須滿足2必須3原則

快訊／選前最後衝刺！盧秀燕再請假　8/21連趕4場

高雄市長初選火藥味濃！邱議瑩曝「沒互砍」：會汲取2018教訓

醫師娘離奇燒死「胃有藥物」　高大成再揭2大疑點

川普再開砲！怒嗆鮑爾不降息　轉頭逼宮Fed理事庫克「立刻下台」

楊智伃一口乾KO陳聖文　曝「當下其實很慌」急做1事：打架也打得贏

台中公車爆口角！司機訓女學生「手要舉過頭」：舉一點點看不到

大稻埕煙火上演情侶格鬥！年輕妹遭扯髮慘摔　激戰畫面瘋傳

Simmpo新品技術大突破　獲萊因TÜV最新標準90%藍光衰減認證

全球首款「蝙蝠俠風格電動休旅」印度開賣！限量300輛外型超帥

澤倫斯基送「戰場高爾夫球桿」！川普拍片致敬烏克蘭傷兵

史上最大「炸毀8塔」創世界紀錄　英國淘汰燃煤10秒爆破片瘋傳

泰百女神遭壓榨！Orm被惡意逼工8小時淚灑現場　「母校出手救人」主辦被罵爆

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

政治熱門新聞

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

陳聖文遭千網洗版「送頭」：是你落跑欸

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

台中傳去年超徵75億

核三公投通過也不會重啟？郭智輝：安全不能靠公投

沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

陳聖文送水被當場KO　最新發文曝真實用意

王世堅氣炸轟周玉蔻「不知恥近乎神勇」　嘆：偽媒體人是台灣悲哀

政院擬拍板併購法修法！助中小企業拚國際

湧言會不同調？綠營高雄市長初選　2議員表態支持許智傑

政院前副執行長涉貪！交保後現身超商當店員

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

更多熱門

相關新聞

陳聖文送水被當場KO　最新發文曝真實用意

陳聖文送水被當場KO　最新發文曝真實用意

民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文20日帶著在核廢料貯存場放置一夜的水，到國民黨中央黨部踢館，不料國民黨發言人楊智伃當場一飲而盡，影片在網路瘋傳。對此，陳聖文晚間發文表示，他今天把水送過去，不是為了比誰膽子大，而是要逼對方正面回答核心問題——「核廢料四十年來無解」。

沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

陳聖文遭千網洗版「送頭」：是你落跑欸

陳聖文遭千網洗版「送頭」：是你落跑欸

德國經驗！　明確的能源轉型才能邁向能源獨立、繁榮與安全

德國經驗！　明確的能源轉型才能邁向能源獨立、繁榮與安全

核三公投糟蹋屏東人？　國民黨這樣說

核三公投糟蹋屏東人？　國民黨這樣說

關鍵字：

陳聖文廢水核廢料楊智伃

讀者迴響

熱門新聞

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

千百惠兒子沉痛發聲

即／歌手千百惠病逝！享壽62歲

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

全民都能領最多5000元　10月底前要申請

淫魔教主少龍「修煉7仙女」性侵！女護法幫開藥　下場慘曝

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

看3次中醫被收27萬！台中女看收據傻了

千百惠過世　生前最後身影曝光

川普到處喬事刷存在感　謝金河：中國悶聲發大財

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面