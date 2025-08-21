楊智伃一口乾KO陳聖文　曝「當下其實很慌」急做1事：打架也打得贏

記者趙蔡州／綜合報導

民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文日前帶著瓶裝水，前往蘭嶼核廢料貯存場放置一夜，並於20日將水帶到國民黨中央黨部踢館，不料被國民黨發言人楊智伃一飲而盡當場反殺，影片曝光後各界熱議。楊智伃事後透露，當天中常會雖然有人多人，就算要打架也打得贏，但現場只有自己1人在，所以就緊急傳訊息要所有人來幫忙，直到旁邊有人開始錄影，她才上前拿水喝。

楊智伃在網路節目《打綠班晚點名》表示，黨中央20日上午有一場記者會，她大概9點40幾分提早到黨中央門口，就看見有媒體在現場拍照錄影，還有人拿著核能的標誌，她就想說是不是有人來抗議，她後來在看見陳聖文，對方看見她也揮手跟她打招呼，還把放著瓶裝水推車推過來。

楊智伃見狀就問陳聖文，這些瓶裝水是送給他們喝的嗎「我要喝」，陳聖文聽了點頭答應，但要求她必須先等到媒體採訪結束，她想說人家都花錢了，就讓對方好好訪問完。

▲陳聖文20日帶著在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的瓶裝水，前往國民黨中央黨部抗議。（圖／讀者提供）

訪問結束後，她就立刻跳出來說要喝水，陳聖文一聽趕緊說「這不是給妳喝的，是給徐巧芯喝的」，她就說「你來到我們黨中央，不就是要給我們喝嗎」，接著就拿起一罐水，當場直接把水喝光，陳聖文也因此跟她吵了起來。

楊智伃坦言，她最初其實蠻慌的，因為只有自己一人在外面，所以她就趁陳聖文在受訪的空檔，趕緊傳訊息到群組，說陳聖文來送水了，然後標註所有人，希望夥伴們趕緊出來支持她。

楊智伃說，直到她看見幾位夥伴拿著手機衝上來，有人拿橫的、有人拿直的在旁邊錄影，她頓時就安心很多，信心也大增，接著才上前拿水喝。楊智伃也透露，中央黨部20日剛好有中常會，所以全部的人都在，就算要打架也打得贏。