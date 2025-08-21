　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

喝光陳聖文送的「核水」紅了　楊智伃酸：我喝完還活著、沒變異

▲▼國民黨發言人楊智伃一口乾KO前來踢館的民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文，影片網路瘋傳讓她漲粉無數。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨上午，帶著在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一夜的瓶裝水，至國民黨中央黨部踢館，國民黨發言人楊智伃當場扭開瓶蓋一口喝下，讓陳聖文超傻眼。被問到自己一戰成名，楊智伃今（21日）受訪表示，「我喝完這個水到現在都還活著，也沒有變異！」代表這些水是安全無虞，民進黨前黨工不用製造與散播謠言。

陳聖文送水慘遭踢鐵板，卻自稱是被國民黨威權擋下。楊智伃駁，民進黨已執政第10年，擋下陳與青鳥的是他們對能源政策理性討論的無知；陳在網路上發文說要來送水，他們都到門口迎接，還在他面前「shot掉一整瓶！難道還不夠尊榮與禮遇？」

陳聖文指水來自蘭嶼，被質疑汙名化蘭嶼，楊智伃也嘆，大家都希望台灣能源政策發展可訴諸理性討論，蘭嶼民眾當然會覺得陳把瓶水汙名化，相信蘭嶼民眾會覺得很奇怪「這些水我們平常都在喝啊！」怎麼到了綠營嘴巴裡，這些水、這些食物好像都不能吃、不能喝了？不需要用戲謔方式討論核廢料或是核能議題。

▲陳聖文今日帶著在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的瓶裝水，到國民黨中央黨部。（圖／讀者提供）

▲陳聖文昨帶在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的瓶裝水，到國民黨中央黨部。（圖／讀者提供）

昨開瓶喝水行為「一戰成名」，被問到陳聖文算不算送頭？楊智伃說，民進黨青鳥常常來到黨部前面送頭，每次都學不乖，他們只好透過年輕人慣用的直球對決，讓青鳥看見他們其實真正要抗議的從來都不是國民黨，而是製造仇恨對立、洗腦的民進黨。

楊智伃呼籲，希望大家能一起關注8月23日公投，出來投下同意票，為台灣的能源政策留下一個穩定、永續，且是非碳家園的選項。

國民黨主席朱立倫受訪時也稱讚，這幾年來國民黨年輕黨工非常有戰力，不畏懼民進黨無理、反智、瞎搞的挑釁，只要有任何來挑釁行為，一定強力反擊，用民眾聽得懂語言，讓大家看清楚民進黨變民主退步黨；他批評，民進黨每天在胡鬧瞎搞，反智不理性，尤其針對核能，現在已變成一個科學對反智的議題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高雄男住漫畫店6天！逾時叫不醒　竟已死亡多時
無糖飲料降價！懶人包出爐　7-11「6款全降」
大江購物中心驚見超巨梅花鹿！　網喊神獸下山
喝光陳聖文送的「核水」紅了！　楊智伃：我還活著、沒變異
115年總預算歲出3兆350億　國防預算達9495億、占GD
有漏洞！蘋果釋出iOS 18.6.2　呼籲快更新
快訊／正式解散！　鋼鐵人退出PLG
獨／賈永婕老公是「愛買忠孝店」房東！　都更進度曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍發言人一口乾掉「核料廢水」　綠黨團：夏天到了天氣很熱多喝水

地方政府財源大補包　明年統籌分配稅款大增4165億

喝光陳聖文送的「核水」紅了　楊智伃酸：我喝完還活著、沒變異

明年度中央政府總預算案　綠黨團籲：在野理性監督不要重蹈覆轍

115年總預算歲出3兆350億　國防預算合共達9495億、占GDP3.32%

迷你足協1600萬補助支出不合規　監察院批體育署嚴重怠失通過糾正

黨主席盼交棒盧秀燕？　朱立倫稱態度一致：823以前全力反惡罷

823公投當天也有活動　黃國昌曝規畫快閃活動南北大串連

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

不用核電電價比日韓低　黃國昌：經濟部比民進黨小丑弱智？

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

藍發言人一口乾掉「核料廢水」　綠黨團：夏天到了天氣很熱多喝水

地方政府財源大補包　明年統籌分配稅款大增4165億

喝光陳聖文送的「核水」紅了　楊智伃酸：我喝完還活著、沒變異

明年度中央政府總預算案　綠黨團籲：在野理性監督不要重蹈覆轍

115年總預算歲出3兆350億　國防預算合共達9495億、占GDP3.32%

迷你足協1600萬補助支出不合規　監察院批體育署嚴重怠失通過糾正

黨主席盼交棒盧秀燕？　朱立倫稱態度一致：823以前全力反惡罷

823公投當天也有活動　黃國昌曝規畫快閃活動南北大串連

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

不用核電電價比日韓低　黃國昌：經濟部比民進黨小丑弱智？

深澳漁港「土地公廟雪花冰」有吃有保佑！體驗金爐旁吃冰超接地氣

「TOYOTA全球首發」全新油電Vios！1.5升油電油耗高達29.4km/L

快訊／奧運金牌名將李洋傳接「運動部長」　最快8月23日後揭曉

穿越百年前府城！　台南市立博物館推1日限定「府城試煉日」

麥寮國有林地埋廢棄物！檢挖出管線等畫面曝　起訴清運集團22人

展現高度專業與同理心！77歲嬤親筆手寫感謝信　祝福員警平安

藍發言人一口乾掉「核料廢水」　綠黨團：夏天到了天氣很熱多喝水

爆料林秉樞特權打疫苗　陳菁徽、朱凱翔上訴二審「獲判緩刑」

好市多特價1物！下水「把洗衣機炸了」超雷　一票會員搖頭：已怒丟

台中單車婦逆向被撞死！　25歲騎士「反應時間僅1秒」無罪

檢警掃蕩天道盟　盟主「鐵霸」300萬、弟弟200萬交保

政治熱門新聞

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

陳聖文遭千網洗版「送頭」：是你落跑欸

楊智伃一口乾　曝當下其實很慌

台中傳去年超徵75億

核三公投通過也不會重啟？郭智輝：安全不能靠公投

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

湧言會不同調？綠營高雄市長初選　2議員表態支持許智傑

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

陳聖文送水被當場KO　最新發文曝真實用意

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

幕後／賴清德任用徐國勇「向英蘇遞橄欖枝」　蘇徐早和解

更多熱門

相關新聞

黨主席盼交棒盧秀燕？　朱立倫表態了

黨主席盼交棒盧秀燕？　朱立倫表態了

國民黨主席將在10月改選，現任黨主席朱立倫與台中市長盧秀燕日前同台的良好互動引發諸多聯想，不過，朱嫡系、桃園市議員凌濤強調，朱立倫交棒的意志超乎外界想像，盧秀燕是藍營普遍認可最適合接任黨主席的人選。朱立倫今（21日）受訪仍表示，自己態度一致，8月23日以前全力反惡罷，8月23日團結一致。

不用核電電價比日韓低　黃國昌：經濟部比民進黨小丑弱智？

不用核電電價比日韓低　黃國昌：經濟部比民進黨小丑弱智？

川普批綠能騙局　朱：民進黨違反世界潮流

川普批綠能騙局　朱：民進黨違反世界潮流

連川普都認光電是世紀騙局　黃國昌：民進黨還不檢討錯誤能源政策？

連川普都認光電是世紀騙局　黃國昌：民進黨還不檢討錯誤能源政策？

高雄議會財產申報　2涉貪議員身家驚人「負債31億、美國加州置產」

高雄議會財產申報　2涉貪議員身家驚人「負債31億、美國加州置產」

關鍵字：

國民黨楊智伃陳聖文核三核廢料核電

讀者迴響

熱門新聞

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

有颱風？全台轉易雨濕又熱

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面