喝光陳聖文送的「核水」紅了　楊智伃酸：我喝完還活著、沒變異

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文昨上午，帶著在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一夜的瓶裝水，至國民黨中央黨部踢館，國民黨發言人楊智伃當場扭開瓶蓋一口喝下，讓陳聖文超傻眼。被問到自己一戰成名，楊智伃今（21日）受訪表示，「我喝完這個水到現在都還活著，也沒有變異！」代表這些水是安全無虞，民進黨前黨工不用製造與散播謠言。

陳聖文送水慘遭踢鐵板，卻自稱是被國民黨威權擋下。楊智伃駁，民進黨已執政第10年，擋下陳與青鳥的是他們對能源政策理性討論的無知；陳在網路上發文說要來送水，他們都到門口迎接，還在他面前「shot掉一整瓶！難道還不夠尊榮與禮遇？」

陳聖文指水來自蘭嶼，被質疑汙名化蘭嶼，楊智伃也嘆，大家都希望台灣能源政策發展可訴諸理性討論，蘭嶼民眾當然會覺得陳把瓶水汙名化，相信蘭嶼民眾會覺得很奇怪「這些水我們平常都在喝啊！」怎麼到了綠營嘴巴裡，這些水、這些食物好像都不能吃、不能喝了？不需要用戲謔方式討論核廢料或是核能議題。

▲陳聖文昨帶在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的瓶裝水，到國民黨中央黨部。（圖／讀者提供）

昨開瓶喝水行為「一戰成名」，被問到陳聖文算不算送頭？楊智伃說，民進黨青鳥常常來到黨部前面送頭，每次都學不乖，他們只好透過年輕人慣用的直球對決，讓青鳥看見他們其實真正要抗議的從來都不是國民黨，而是製造仇恨對立、洗腦的民進黨。

楊智伃呼籲，希望大家能一起關注8月23日公投，出來投下同意票，為台灣的能源政策留下一個穩定、永續，且是非碳家園的選項。

國民黨主席朱立倫受訪時也稱讚，這幾年來國民黨年輕黨工非常有戰力，不畏懼民進黨無理、反智、瞎搞的挑釁，只要有任何來挑釁行為，一定強力反擊，用民眾聽得懂語言，讓大家看清楚民進黨變民主退步黨；他批評，民進黨每天在胡鬧瞎搞，反智不理性，尤其針對核能，現在已變成一個科學對反智的議題。