陳聖文送核料廢水到國民黨惹議　陳培瑜盼理性討論：社會有所公評

▲民進黨團書記長陳培瑜。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文昨帶著從蘭嶼核廢料貯存場放置一夜的水跑到國民黨中央踢館，不過水被國民黨發言人楊智伃當場一口乾掉，引發外界熱議。對此，民進黨團書記長陳培瑜今（21日）表示，行為適不適當，大家有所公評，希望所有討論核廢料、核安社會共識真的要站在理性角度。

前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文日前帶著象徵國民黨政治人物的瓶裝水，到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一夜，昨日更把水送至國民黨中央黨部踢館，嗆力挺核三延役的國民黨應身體力行把水喝下去，國民黨發言人楊智伃則當場扭開瓶蓋一口喝下，「公投投同意，能源更有力，好喝！」。

對此，民進黨團書記長陳培瑜今（21日）受訪表示，她有看到新聞，「我想所有這些想要表達對核廢料不安全疑慮我們都可以明白」，但行為適不適當，大家有所公評。

陳培瑜強調，所有討論核廢料、核安社會共識真的要站在理性角度，「我們真的需要大家看見」，核廢料討論是個科學問題，絕對不是新聞輿論說個兩三天好像就沒事了。假設公投真的過關，難道我們要把老舊的核電廠重啟？這件事情難道不需要專業評估？難道不需要務實討論？如果這些討論跟評估都還要被民意公投踐踏，「那我不知道台灣到底還有多少領域可以真正認真討論專業、重視專業」。

陳培瑜認為，在這瓶水上的議題，個人認為確實有需要討論空間，但還是希望回到核廢料、核安全、社會共識三個很重要原則上。