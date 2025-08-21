泰公主病危？繼承未定之際　王室透露「心臟病引發昏迷」

▲泰王長女帕差拉吉帝雅帕公主昏迷近三年，王室證實病況惡化。（圖／達志／美聯社，下同）



圖文／CTWANT

泰國王室近日罕見發布一則健康聲明，透露現年45歲的帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha Mahidol）公主，至今已在曼谷朱拉隆功紅十字醫院持續昏迷近三年。她因2022年12月心臟病發突然倒地昏迷，近日醫療團隊更檢測出她罹患嚴重的血液感染，需倚賴抗生素、升壓藥與生命維持設備支撐腎與肺功能。

▲昏迷三年未醒，泰國王室公主帕差拉吉帝雅帕最新病況曝光。



根據《People》雜誌報導，泰國王室在聲明中指出，醫療團隊目前使用廣效性抗生素與升壓藥物，以穩定帕差拉吉帝雅帕的血壓並抑制感染。她的腎臟與肺臟功能正透過透析與呼吸輔助設備維持。《Hello!》雜誌在8月19日進一步報導，公主每日接受透析以代替退化的腎功能。

▲帕差拉吉帝雅帕公主曾是泰國駐奧地利大使。



帕差拉吉帝雅帕公主是泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）與其第一任妻子宋莎瓦麗（Soamsawali Kitiyakara）所生，為國王長女。她學歷優異，曾在泰國與美國取得法律與國際關係學位，並曾任泰國駐奧地利大使，亦參與聯合國事務，致力推動女性受刑人權益改革。帕差拉吉帝雅帕公主過去長年致力於提升女性受刑人待遇，積極推動改革，並參與聯合國制定〈曼谷規則〉（Bangkok Rules），該規則於2010年通過，成為聯合國針對女性受刑人與非監禁處遇措施的重要準則。

▲帕差拉吉帝雅帕公主持續昏迷，王室發表罕見醫療聲明。



自帕差拉吉帝雅帕公主病倒以來，泰國王室對外訊息一向低調，僅發布過四次聲明，使得她的健康狀況成為社會關注焦點。雖然她曾被外界視為王位繼承呼聲最高人選，但迄今泰王仍未正式宣布繼承安排。在繼承順位方面，目前被外界推測為潛在繼承人的包括王與第三任妻子詩麗婉（Srirasmi Suwadee）所生的么子提幫功親王（Prince Dipangkorn Rasmijoti），現年20歲。

此外，泰王與第二任妻子育瓦迪達（Yuvadhida Polpraserth）所生的五名子女中，四位王子曾因父母離婚而流亡海外。其中次子瓦查拉訕（Vacharaesorn Vivacharawongse）於2023年短暫返泰，引發王室可能調整繼承規劃的臆測。而瓦吉拉隆功的另一位女兒、現年38歲的詩琳通娜哇麗公主（Princess Sirivannavari Nariratana）亦已返回泰國，並重新參與王室事務。帕差拉吉帝雅帕的健康情況不僅攸關王室繼承，也牽動泰國未來王室形象與發展。

▲帕差拉吉帝雅帕已在醫院近三年，目前遭受嚴重血液感染。（圖／翻攝自X，@people）



延伸閱讀

▸ 夫妻旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」 竟是網購盆栽惹禍

▸ 櫻花妹伴遊2／日女台灣遇險非頭一遭！ 井口真理子頭顱至今未尋獲

▸ 原始連結