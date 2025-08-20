馬19歲少女已生下五子　醫生痛批丈夫：你不心疼她嗎？

▲產房內的隔床巧遇，揭開少女僅19歲已育五子的驚人故事。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名年僅19歲的少女，已經是五個孩子的母親。這段經歷因產房巧遇而被另一名產婦分享，四年前她分娩住院時，隔床一位看似初為人母的年輕產婦引起她的好奇。未料交談後才得知，對方的長子當時已經6歲。這則貼文在網路上迅速發酵，不少網民驚呼「太誇張了」。

根據《星洲網》報導，該名女子在社群貼文中回憶，這名少女表示，自己在小學六年級時懷孕，中一生下第一個孩子；第二胎已有4歲，第三胎2歲，而第四、第五胎是一對雙胞胎。女子更提到，親耳聽見醫生在病房中嚴厲勸告少女與丈夫學會計畫生育，甚至直言質問：「你老婆還未成年，就在19歲生下五個孩子，你不心疼她嗎？」

分享經歷的女子坦言，自己同樣在16歲時結婚，18歲生下第一胎，但仍堅持完成大馬教育文憑考試。她說：「我原以為自己24歲生下第四個孩子已經很狂了，沒想到還有人更早，19歲竟已是五個孩子的媽媽！」另據大馬的《星報》和《CodeBlue》引述馬來西亞衛生部數據，2017 至 2022 年間，全國共通報逾 41,000 件青少年懷孕案例，其中 約三分之一為未婚狀態。在砂勞越州，2019 至 2023 年就有 9,258 起青少年懷孕，其中 超過六成為未婚。

除此之外，醫學期刊《The Medical Journal of Malaysia》亦指出，馬來西亞青少女懷孕率約為 每千名 15 至 19 歲女生有 11 至 14 起，顯示未成年與未婚懷孕問題在當地相當普遍。專家認為，這與教育中斷、家庭貧困及性教育不足息息相關。

這篇貼文曝光後立刻引發網友熱議，除了表示太誇張，還有網友表示：「人生快進鍵也開太快了！」；也有留言替少女感到不捨，直言在現代社會，未成年媽媽的案例依舊存在。

延伸閱讀

▸ 櫻花妹伴遊2／日女台灣遇險非頭一遭！ 井口真理子頭顱至今未尋獲

▸ 夫妻旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」 竟是網購盆栽惹禍

▸ 原始連結