一腳就跨過！陸最矮山「僅0.6米」列保護文物　網笑：就是石頭

▲壽光「靜山」海拔僅高0.6公尺，頂部面積不足1平方公尺，引發是否為山的爭議。（圖／翻攝自都市快報橙柿互動）

大陸山東省壽光市一處名為「靜山」的小型地貌，因其僅0.6公尺高的外觀近日在網路上爆紅，被稱為「全國最矮的山」，引來大量討論與質疑。不少網友認為它根本只是一塊石頭，甚至笑稱「一隻腳就能跨過去」，不解為何能被稱為「山」。但壽光官方則表示，靜山早已列為縣級文物保護單位，並擁有悠久的歷史記載與特殊文化意義。

根據《都市快報橙柿互動》報導，這座名為「靜山」的石柱，位於山東省壽光市孫家集街道的一塊田地中，長約1.24公尺、寬0.7公尺，地表最高處僅高出0.6公尺，靜山不僅是官方認定的文保單位，其歷史記錄也可追溯至1935年出版的《壽光縣志》，當中首次記載：「縣城西南8公里，孫家集與馬家莊之間有一山石出地，名為靜山。」1992年版本的縣志亦提及此地地質特性，稱其「地表以下逐漸擴展龐大，莫測其深」。

▲靜山所在處設有縣級文物保護單位標誌牌，顯示其受官方保護超過40年。（圖／翻攝自都市快報橙柿互動）

在地方民間，也流傳著與靜山相關的種種傳說。據說在上世紀，曾有居民試圖沿山體向下挖掘，但即使挖至三、四公尺深仍無法探到底部，引來鄉紳不滿，擔心破壞風水與壽光形象，便主張停止挖掘，並謠傳「靜山無底」。另有說法指出，上世紀六○年代，地質隊曾在靜山兩側探礦打井，發現土層深達六、七百公尺，令人更加猜測這座「石柱」是否其實深埋地下。

不少網友質疑其名不符實，紛紛留言稱「明明就是一塊石頭」、「一腳就能跨過去」，掀起激烈討論。對於靜山是否真為「山體」，學術界看法不一。淄博職業技術大學產業教授趙焘指出，壽光地區原本地勢平坦、無明顯山脈，靜山作為在地唯一可稱為「山」的自然地貌，長年累月被居民視為精神象徵與文化記憶。「哪怕它只是塊石頭，壽光人也希望它是一座山，因為那是一種地方的情感寄託。」他說。

▲民國時期《壽光縣志》記載靜山位置與名稱，為其歷史身份提供佐證。（圖／翻攝自都市快報橙柿互動）

不過，地理學界則持較為嚴謹的態度。中國地理學會會員、博士呂建樹表示，根據學術定義，山體高度應符合一定標準，高山指主峰相對高度超過1000公尺，中山為350至1000公尺，低山則介於150至350公尺。若主峰低於150公尺，僅能歸類為「丘陵」或「崗地」，而非山。

中國地理學會多位專家亦指出，僅憑地表觀察與歷史文獻尚不足以斷定靜山是否屬於真正的山體，仍需進一步進行地質探勘與現場測繪，才能作出準確判定。雖然外觀上或許只是一塊小石頭，但靜山已在官方、學術與民間文化中占有一席之地。在學術與情感之間，這座「全國最矮的山」究竟是山是石，或許未來仍有待科學揭曉。

