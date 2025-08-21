高雄議會財產申報　前議長負債31億、黃紹庭美國置產、她砸2千萬買船

▲前高雄市議長、國民黨市議員曾麗燕。（圖／翻攝曾麗燕FB）



記者杜冠霖／台北報導

監察院今（21日）公布最新一期廉政公報，包含高雄市議會、新竹縣議會議員，其中國民黨議員陳麗娜財力頗豐，砸2200萬購置一艘漁船；而最為特別的是，都因貪汙助理費遭到判刑的藍營議員曾麗燕、黃紹庭，曾麗燕多筆股票總值7億2114萬5370元，主力都在同樣國民黨出身的丈夫林宏宗宏總建商集團，債務則高達31億9961萬9677元，全都用於保證債務。黃紹庭則是砸2100萬元於美國加州置產，也有上億債務用於購屋、周轉。

根據最新一期廉政公報，財產申報部分，國民黨議員陳麗娜名下3筆土地、5筆建物、一艘2200萬取得的漁船、一部SKODA汽車，存款1156萬7899元、股票總值118萬8800元、11筆保險，債務1861萬1609元，用於購買漁船、週轉金。

國民黨議員曾麗燕曾任議長，涉貪助理費1053萬6474元，2審判刑12年。根據最新一期廉政公報，曾麗燕名下3筆土地、沒有建物，存款174萬5768元，多筆股票總值7億2114萬5370元，主力都在同樣國民黨出身的丈夫林宏宗宏總建商集團。

曾麗燕還有14筆保險、債權1億5835萬1676元、事業投資7800萬780元，最驚人的是債務高達31億9961萬9677元，全都用於保證債務。

國民黨議員黃紹庭同樣涉貪助理費1455萬，認罪後一審判刑2年。根據廉政公報，黃紹庭名下7筆土地、5筆建物，特別的是他砸2100萬元於美國加州置產，還有一部TOYOTA汽車、存款126萬2614元、股票總值168萬5710元，投資冠瀛國際有限公司50萬元，債務高達1億1777萬406元用於購屋、周轉。

另外，才退出基進黨的張博洋名下1筆土地、2筆建物，基金受益憑證9206元、8筆保險，其他存款、現金等皆未達申報標準，還有債務686萬7321元用於購置不動產。民進黨議員黃明太名下無任何不動產，存款90萬4406元、2支手錶194萬、4筆保險，債務1097萬8970元用於保單質借。