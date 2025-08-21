李四川表態選新北市長　蔣萬安讚：他在哪都全力以赴、堅守崗位

▲蔣萬安出席114學年度第1學期公私立國民小學校長會議 。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前拋出角逐明年新北市長，並與國民黨協商共推人選等主張，掀起外界熱議藍白競合話題，而目前檯面上民調支持度領先群雄的台北市副市長李四川，也首度鬆口「不排斥」承擔參選新北市長。對於李四川可能辭副市長選新北？台北市長蔣萬安今（21日）說，李四川不管在哪一個崗位都是「堅守崗位、全力以赴、踏踏實實」，為民眾做事。

蔣萬安今天上午出席國小校長會議，對於李四川前天鬆口不排斥明年去選新北，蔣昨受訪僅「謝謝」兩字低調回應，由於先前蔣萬安對於李四川是否選新北都愛唱江蕙的「甲你攬緊緊」，媒體今天再問蔣，有沒有想對李四川唱什麼歌？

蔣萬安今日表示，自己覺得不用特別幫李四川多做回應，因為李四川其實已經說得非常清楚，一直一來，「李四川都全力支持我，我非常感謝」，在北市府推動上打造一個幸福城市，強調李四川不管在哪一個崗位，都是堅守崗位、全力以赴，踏踏實實為民眾做事。

蔣萬安也笑說，「今天不唱歌啦！」媒體追問會不會有點難過？蔣萬安回應，自己跟李副都是堅守崗位，努力推動台北市政，為市民創造更好的環境。