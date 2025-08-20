　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

沖繩潛水客在國頭村港口海域驚見褐擬鱗魨，這種魚以強烈領域意識和攻擊行為聞名，是潛水員眼中的「海中天敵」。（圖／翻攝自FNNプライムオンライ）ン

▲沖繩潛水客在國頭村港口海域驚見褐擬鱗魨，這種魚以強烈領域意識和攻擊行為聞名，是潛水員眼中的「海中天敵」。（圖／翻攝自FNNプライムオンライン）

圖文／CTWANT

日本沖繩地區近期再度出現引發潛水社群熱議的「危險魚類」，相關影片與照片在社群平台X上瘋傳，其中一支影片更突破2190萬次瀏覽，引起潛水族群與海洋愛好者的高度關注。這款具有攻擊性的魚類為褐擬鱗魨（ゴマモンガラ）雖不具毒性，但以強壯齒顎著稱，可輕易咬碎硬殼貝類與海膽，尤其是在春夏繁殖期間領域意識特別強，對靠近者會主動發動攻擊。

從X用戶@sakananomikata拍攝的畫面可見，一條體型龐大的魚類，眼神銳利地從海中盯視鏡頭，讓人不寒而慄。這條魚不只模樣兇狠，更因其實際的危險性而令人敬畏。另一段畫面則是在沖繩國頭村港口拍攝到，一名目擊者表示：「一開始只覺得是條大魚，仔細一看才發現是褐擬鱗魨，當下立刻拿起手機錄影。」

根據《LIMO》與《富士電視台》（FNNプライムオンライン）綜合報導，這條在海中出現的魚類，全身黑色，身上帶有黃色斑紋，配上突出的白眼與兇狠的表情，看起來彷彿「正在生氣」。褐擬鱗魨為魨形目的一種大型魚類，學名為「Balistapus undulatus」，中文又稱黑點扳機魚或斑紋扳機魚，發情時對靠近者會主動發動攻擊。

報導也指出，褐擬鱗魨的分布範圍以日本關東以南的海域為主，包括沖繩、九州、四國等地，部分地區如神奈川海域亦有其蹤跡。部分大型個體體長可近1公尺，若在水中偶遇，絕不可掉以輕心。

這段影片與照片在X上迅速引發討論，不少網友留言分享自身與褐擬鱗魨的驚險遭遇，包括「曾經在潛水時被牠咬到差點溺水」、「潛水裝備被咬破」、「這傢伙比鯊魚還可怕」、「曾經被衝過來的牠咬住腳蹼」等。甚至有潛水客指出，在牠守護魚卵的時期，任何靠近都可能激起攻擊行為。

另據下關市的水族館「海響館」的魚類展示課的工作人員石橋將行表示：「繁殖期的褐擬鱗魨會變得格外具攻擊性，尤其是在春夏季節。牠們的牙齒粗大且堅固，即使是堅硬的東西也能咬碎。」石橋也提醒，「一旦在海中遇見，最好的做法是保持距離、遠處觀察牠們的行動。」對於經常從事潛水、浮潛、海泳等活動的民眾，專家建議務必事前了解當地海域可能出沒的生物種類。像褐擬鱗魨這類具有高度攻擊性的魚類，應避免靠近或打擾牠們的棲息範圍，以確保人身安全。

延伸閱讀
小五生擺攤賣奶茶月賺1.6萬元　「忙到沒空吃飯」連同學也來幫忙
她開帳單驚見「公用電費是自家4倍」　內行人揭2大關鍵原因
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普政府「補貼換入股」　台積電：不回答假設性議題
連女警都打！新竹黑幫砸早餐店掌摑女店員　現場壓制畫面曝
把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天
快訊／鄧愷威4局陷亂流提前退場　教士3比1逆轉超前
罕見！　「台中最貴路口」帆布廣告全消失
快訊／PCB雙妖出事！大股東賣股殺跌停
彰化120隻羊遭毒殺！大量暴斃
5億高中生案夏朝源被打！　結局曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

墨西哥路上驚見「6顆斬首人頭」　現場遺留警告訊息

比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

以色列擬徵召「6萬預備役人員」　準備攻占加薩市

別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

射程3000公里「覆蓋莫斯科」　烏新型飛彈火鶴量產

美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

【韓國瑜幽默回應】被綠委頻拜託＋卓榮泰鞠躬　笑回：我越來越重要了

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

威尼斯觀光被偷錢包護照　八寶媽靠「AirPods定位」勇逮14歲扒手

墨西哥路上驚見「6顆斬首人頭」　現場遺留警告訊息

比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

以色列擬徵召「6萬預備役人員」　準備攻占加薩市

別再把衛生紙折成三角形！日醫院廁所貼警告揭感染風險

射程3000公里「覆蓋莫斯科」　烏新型飛彈火鶴量產

美商務部長證實！美日協議書面文件「數周後出爐」　汽車關稅成焦點

把男友「賣到緬甸」淪豬仔！中國少女一拿到錢　秒奔泰國玩10天

彭博：歐洲10國願派兵烏克蘭　安全保障最快本週拍板

民調很快追上？他列「黃國昌5優勢」讓國民黨睡不著：別說我神預測

台南下營小朋友變身「小小消防員」　學CPR、射水超認真

網紅「安哥」談已逝女友淚崩：我連靈骨塔在哪都不知道

有蜜柑狗、水滴寶「石岡熱氣球嘉年華」3天升空　免費接駁懶人包

大谷翔平「超爆速全壘打」震撼落磯主場：竟然像子彈一樣！

指徐國勇是「鬥雞型秘書長」　王鴻薇：民進黨派系分贓結果

戰遊網新作《World of Tanks: HEAT》公開　10v10英雄戰車颯爽登場

快訊／台中水來了！自來水公司拚趕工　提早4小時恢復供水

北韓辣妹金與正再開嗆！痛批李在明「不是偉人」：韓國不配當舔狗

五互集團子公司涉吸金　48套透天四拍底價3816萬

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

國際熱門新聞

生日變忌日！2美閨蜜點蠟燭「瞬間爆炸」雙雙慘死

暴牙妹→大眼甜妹！她530萬整形換頭

滿18歲開OnlyFans　女網紅「3小時進帳3千萬元」

Coser大談「角色扮演性愛」想法　吸300萬觀看

女1萬多賣掉舊沙發　事後發現錯失60萬

美商務部長砲轟「白送錢給台積電」　

川普坦承：普丁可能根本不想談和　烏克蘭戰爭恐繼續打

美國想入股台積電、三星！　商務部長：擬「補貼換股權」

美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝擊市場

傳奇女優坦承「最後悔的黑歷史」

H級AV女優自曝「超社恐」　求粉絲遇到別攀談

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

日驚見「詭異火球」墜落　夜空炸亮畫面曝

2027具奪台能力　美軍：中國加速發展核武

更多熱門

相關新聞

別再把衛生紙折成三角形！

別再把衛生紙折成三角形！

日本一間醫院廁所內竟明文禁止「衛生紙折成三角」，原本被視為禮貌或整潔象徵的折法，居然被醫療單位點名有潛在風險，有網友在社群平台X分享醫院貼出的公告內容，強調三角折可能導致細菌感染，引發網友熱烈回響，有人直言「誰想用被別人摸過的紙」，也有人表示「再貼心都會先撕掉那段」。

饗食天堂驚見松鼠亂竄！店經理急守衛食物區

饗食天堂驚見松鼠亂竄！店經理急守衛食物區

賴薇如老公買泡泡瑪特爆「擅開備品櫃」！

賴薇如老公買泡泡瑪特爆「擅開備品櫃」！

「4星座」未來30天財運大暴漲！

「4星座」未來30天財運大暴漲！

勞工1條件可請「謀職假」！雇主刁難下場慘

勞工1條件可請「謀職假」！雇主刁難下場慘

關鍵字：

周刊王褐擬鱗魨

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐新女友曝光

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳佩琪批害家破人亡　四叉貓曬柯傅堯IG環遊世界

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

LINE「16款免費貼圖」限時下載！雪豹、峮峮超Q日常

警：黑道情緒失控不適逮捕！　網灌爆派出所Google

海巡內鬼少校包庇私菸集團　嬌妻日刷百萬供2豪宅

台玻闆娘徐莉玲申讓持股400張　股價摜壓跌停

台中傳去年超徵75億

館長赴陸賠數百萬　抖音被禁開帳號

他大腸癌末期「做1事」奇蹟出現　家屬：變一個人

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面