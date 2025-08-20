比鯊魚更可怕？褐擬鱗魨攻勢驚人　輕易咬破潛水裝備

▲沖繩潛水客在國頭村港口海域驚見褐擬鱗魨，這種魚以強烈領域意識和攻擊行為聞名，是潛水員眼中的「海中天敵」。（圖／翻攝自FNNプライムオンライン）

圖文／CTWANT

日本沖繩地區近期再度出現引發潛水社群熱議的「危險魚類」，相關影片與照片在社群平台X上瘋傳，其中一支影片更突破2190萬次瀏覽，引起潛水族群與海洋愛好者的高度關注。這款具有攻擊性的魚類為褐擬鱗魨（ゴマモンガラ）雖不具毒性，但以強壯齒顎著稱，可輕易咬碎硬殼貝類與海膽，尤其是在春夏繁殖期間領域意識特別強，對靠近者會主動發動攻擊。

從X用戶@sakananomikata拍攝的畫面可見，一條體型龐大的魚類，眼神銳利地從海中盯視鏡頭，讓人不寒而慄。這條魚不只模樣兇狠，更因其實際的危險性而令人敬畏。另一段畫面則是在沖繩國頭村港口拍攝到，一名目擊者表示：「一開始只覺得是條大魚，仔細一看才發現是褐擬鱗魨，當下立刻拿起手機錄影。」

根據《LIMO》與《富士電視台》（FNNプライムオンライン）綜合報導，這條在海中出現的魚類，全身黑色，身上帶有黃色斑紋，配上突出的白眼與兇狠的表情，看起來彷彿「正在生氣」。褐擬鱗魨為魨形目的一種大型魚類，學名為「Balistapus undulatus」，中文又稱黑點扳機魚或斑紋扳機魚，發情時對靠近者會主動發動攻擊。

報導也指出，褐擬鱗魨的分布範圍以日本關東以南的海域為主，包括沖繩、九州、四國等地，部分地區如神奈川海域亦有其蹤跡。部分大型個體體長可近1公尺，若在水中偶遇，絕不可掉以輕心。

這段影片與照片在X上迅速引發討論，不少網友留言分享自身與褐擬鱗魨的驚險遭遇，包括「曾經在潛水時被牠咬到差點溺水」、「潛水裝備被咬破」、「這傢伙比鯊魚還可怕」、「曾經被衝過來的牠咬住腳蹼」等。甚至有潛水客指出，在牠守護魚卵的時期，任何靠近都可能激起攻擊行為。

另據下關市的水族館「海響館」的魚類展示課的工作人員石橋將行表示：「繁殖期的褐擬鱗魨會變得格外具攻擊性，尤其是在春夏季節。牠們的牙齒粗大且堅固，即使是堅硬的東西也能咬碎。」石橋也提醒，「一旦在海中遇見，最好的做法是保持距離、遠處觀察牠們的行動。」對於經常從事潛水、浮潛、海泳等活動的民眾，專家建議務必事前了解當地海域可能出沒的生物種類。像褐擬鱗魨這類具有高度攻擊性的魚類，應避免靠近或打擾牠們的棲息範圍，以確保人身安全。

延伸閱讀

▸ 小五生擺攤賣奶茶月賺1.6萬元 「忙到沒空吃飯」連同學也來幫忙

▸ 她開帳單驚見「公用電費是自家4倍」 內行人揭2大關鍵原因

▸ 原始連結