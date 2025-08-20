40歲男「全身無力」檢查卻正常！醫見「1數值」驚：拖垮身體

▲男子總是沒精神，檢查發現是1數值過高。（示意圖／PIXABAY）

文／CTWANT

一般人若精神不好，總會以為是睡眠不足導致，不過也可能是其他原因。有一名男子因為總是全身無力、無精打采，害怕可能是癌症，於是就醫檢查，但沒有發現異狀，直到測量出「1數值」過高，才找出關鍵問題。

外科醫師陳榮堅在臉書指出，如果總是覺得疲憊，檢查卻都沒發現異常，有可能是因為體脂率過高導致，接著分享門診曾來了一名40歲男性，總是覺得全身無力、無精打采，擔心可能罹癌，有做自費篩檢，包括胃鏡、大腸鏡等，結果都沒有發現問題。雖然內分泌檢查也都正常，但還是想再檢查一次甲狀腺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳榮堅發現男子的體型偏肥胖，BMI值大約28～29，雖然不到病態性肥胖，但體脂率看起來偏高。因為許多疾病和肥胖相關，便請對方量體脂，結果顯示體脂率是38%。一般男性體脂率超過25%、女性體脂率超過30%，就屬於「肥胖」。

陳榮堅分析，40歲的男性，突然感到無力、提不起勁，很有可能與睪固酮分泌下降有關。而體脂率高的人，會讓睪固酮降低，進而出現更年期的症狀。他建議男子先調整飲食，增加運動來降低體脂率，對方卻回應：「我每天都覺得好累，你還叫我運動」，讓他哭笑不得。

陳榮堅只好退而求其次，先教導男子正確的飲食觀念，從「散步」這種低強度的活動開始運動，再搭配內科減重藥物協助，1個月後體脂率就降到28%，整個人都變得有精神多了。他強調，光是體脂過高，就可能影響到身體許多機能，不只男性會出現疲憊、無力，女性體脂過高也會使鐵質降低，容易出現無精打采、頭暈不舒服的情況。

延伸閱讀

▸ 婚後須當全職太太！男友只給10萬家用 年薪300萬女陷兩難：只能分手？

▸ 櫻花妹伴遊1／一天30萬日圓看不到也拿不到！ 兩日女疑遭囚禁性侵

▸ 原始連結