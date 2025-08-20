才指棕棕「安置」非棄養　議員通報「山上有蛇」掀筆戰

▲新竹市議員楊玲宜20日PO出18尖山有蛇，已通報捕抓人員，卻不被網友領情與網友筆戰。(圖／翻攝自楊玲宜Threads)

曾是流浪犬的「棕棕」先前被爆出遭到前新竹市長林智堅棄養，新竹市議員楊玲宜當時出面護航，強調以「曾經市府犬」字眼恐會讓大家誤會是被棄養的毛小孩，事件曝光後更發文強調「在乎棕棕就應該一起幫牠找個家」。然而楊玲宜20日卻又爆出失言風波，其發文指出有民眾指出新竹十八尖山樹洞內發現一隻疑似有毒的蛇，「已通報市府，捕抓人員將盡快趕往現場處理」，呼籲路過民眾留意，注意自身安全，卻不被網友領情，諷刺楊玲宜「請問蛇不住在山裡是要住在你家？」

楊玲宜的山上有蛇，已通報捕捉人員貼文一出後，瞬間湧入大批網友在下面留言，諷刺楊「請問蛇不住在山裡是要住在你家？跑去人家家裡把屋主抓走幹嘛？」、「這就跟你來我家叫警察把我抓走一樣的概念。」

有網友強調，山區有蛇本就是正常情況，「去山上通報抓蛇，去海邊玩該不會也通報抓走鯊魚吧？」、「人在旁邊走，蛇也沒有出現攻擊行為，這樣不好嗎？一定要把人家趕盡殺絕才可以？」，也有網友貼出林保署自然保育網指出，根據林保署網站表示，「若民眾在山區看到蛇類出沒，屬於正常現象，大多數的蛇都生性害羞，遇到人類也只想逃離跟躲藏，不太會主動攻擊人，只要冷靜地保持安全距離，繞道而行即可，切勿追打、進行非必要的肢體接觸，也無須通報相關單位捕捉。」。

不過楊玲宜也在下方反擊表示，「對抓蛇有意見的人，自己去跟擔心的市民朋友說，我發文提醒路過民眾注意安全，有意見的可以去18尖山樹洞保護眼鏡蛇，別讓蛇咬傷人。」、「你的意思是18尖山是蛇的家，民眾去運動被蛇咬，就活該嗎？」、「感謝部分網友對於要不要捕捉眼鏡蛇的議題是如此的關切，稍早懂網路的朋友傳來另個社群的討論，有心人士想要藉此帶輿論風向或攻擊，其實大可不必，不過我也想讓一般市民朋友看看假帳號都是如何操作攻擊，台灣社會的亂源就是這來的。」

