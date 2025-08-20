　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

才指棕棕「安置」非棄養　議員通報「山上有蛇」掀筆戰

新竹市議員楊玲宜20日PO出18尖山有蛇，已通報捕抓人員，卻不被網友領情與網友筆戰。(圖／翻攝自楊玲宜Threads)

▲新竹市議員楊玲宜20日PO出18尖山有蛇，已通報捕抓人員，卻不被網友領情與網友筆戰。(圖／翻攝自楊玲宜Threads)

圖文／CTWANT

曾是流浪犬的「棕棕」先前被爆出遭到前新竹市長林智堅棄養，新竹市議員楊玲宜當時出面護航，強調以「曾經市府犬」字眼恐會讓大家誤會是被棄養的毛小孩，事件曝光後更發文強調「在乎棕棕就應該一起幫牠找個家」。然而楊玲宜20日卻又爆出失言風波，其發文指出有民眾指出新竹十八尖山樹洞內發現一隻疑似有毒的蛇，「已通報市府，捕抓人員將盡快趕往現場處理」，呼籲路過民眾留意，注意自身安全，卻不被網友領情，諷刺楊玲宜「請問蛇不住在山裡是要住在你家？」

楊玲宜的山上有蛇，已通報捕捉人員貼文一出後，瞬間湧入大批網友在下面留言，諷刺楊「請問蛇不住在山裡是要住在你家？跑去人家家裡把屋主抓走幹嘛？」、「這就跟你來我家叫警察把我抓走一樣的概念。」

有網友強調，山區有蛇本就是正常情況，「去山上通報抓蛇，去海邊玩該不會也通報抓走鯊魚吧？」、「人在旁邊走，蛇也沒有出現攻擊行為，這樣不好嗎？一定要把人家趕盡殺絕才可以？」，也有網友貼出林保署自然保育網指出，根據林保署網站表示，「若民眾在山區看到蛇類出沒，屬於正常現象，大多數的蛇都生性害羞，遇到人類也只想逃離跟躲藏，不太會主動攻擊人，只要冷靜地保持安全距離，繞道而行即可，切勿追打、進行非必要的肢體接觸，也無須通報相關單位捕捉。」。

不過楊玲宜也在下方反擊表示，「對抓蛇有意見的人，自己去跟擔心的市民朋友說，我發文提醒路過民眾注意安全，有意見的可以去18尖山樹洞保護眼鏡蛇，別讓蛇咬傷人。」、「你的意思是18尖山是蛇的家，民眾去運動被蛇咬，就活該嗎？」、「感謝部分網友對於要不要捕捉眼鏡蛇的議題是如此的關切，稍早懂網路的朋友傳來另個社群的討論，有心人士想要藉此帶輿論風向或攻擊，其實大可不必，不過我也想讓一般市民朋友看看假帳號都是如何操作攻擊，台灣社會的亂源就是這來的。」

延伸閱讀
櫻花妹伴遊2／日女台灣遇險非頭一遭！　井口真理子頭顱至今未尋獲
夫妻旅遊回家驚見「客廳爬滿小蛇」　竟是網購盆栽惹禍
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
522 2 4869 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」
台中63人旅行團險被丟包峴港　導遊嗆找海關押人
快訊／TBC違法下架5頻道慘了！
快訊／新北男墜樓死亡！　妻返家見丈夫躺路邊
快訊／台股重挫！　金管會拋關鍵數據提振士氣
罕見夏季禽流感狂襲！鹿港又10萬隻鵪鶉中鏢　彰化8天撲殺17

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

縮短數位落差　雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

推動氣候變遷減緩調適　雲林完成促進淨零永續自治條例草案

傳承時光記憶　原西螺街長宿舍修復工程將於11月完工

才指棕棕「安置」非棄養　議員通報「山上有蛇」掀筆戰

首推空污事件緊急監控系統2.0　張善政：10分鐘內可預警

手作閱讀DIY！台西鄉立圖書館結合政風宣導雙軌併進

海巡東部分署「異地分時」聯合掃蕩　全力防制不法滲透

台中醫院與迦納大學醫學中心簽合作備忘錄　醫療外交再創佳績

抗癌不孤單！　周大觀基金會助學金28年幫助逾1.5萬名學子

公投倒數3天！台南公投票已完成印製　警力24小時護送

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【歹路不可走啦】颱風天跟爸巡田水開進滯洪池！弟全身爛泥崩潰

【雞同鴨講？】弟弟瘋狂重複講...媽媽還是不懂XD

【友情考驗】情侶測試朋友會不會幫隱瞞 反應太過於真實XD

縮短數位落差　雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

推動氣候變遷減緩調適　雲林完成促進淨零永續自治條例草案

傳承時光記憶　原西螺街長宿舍修復工程將於11月完工

才指棕棕「安置」非棄養　議員通報「山上有蛇」掀筆戰

首推空污事件緊急監控系統2.0　張善政：10分鐘內可預警

手作閱讀DIY！台西鄉立圖書館結合政風宣導雙軌併進

海巡東部分署「異地分時」聯合掃蕩　全力防制不法滲透

台中醫院與迦納大學醫學中心簽合作備忘錄　醫療外交再創佳績

抗癌不孤單！　周大觀基金會助學金28年幫助逾1.5萬名學子

公投倒數3天！台南公投票已完成印製　警力24小時護送

立宗哥的小故事！　盛讚簡浩是讓夢想家安定的最後拼圖

54歲老爸「突被裁員」要他養！30歲男崩潰喊1句　兩派戰翻了

假釋出獄囂張拍片炫「騙3百萬只罰7千」　詐欺犯回去吃牢飯了

縮短數位落差　雲林20鄉鎮市老人會培育數位種子師資

他戴工作證混進洪暐哲演唱會　身份曝光竟是韓男團成員！

高鐵不再隨到隨搭　史哲：明年實施超尖峰「指定車次自由座」

水果太甜不敢吃？醫曝重點在「份量」　吃對可降糖尿病風險近4成

張育成大讚「是有的」　朱承洋「男人直球對決」被敲安打也不後悔

快訊／選前最後衝刺！盧秀燕再請假　8/21連趕4場

已婚也能辣翻！「行走的衣架」孔曉振透視內衣太性感　大秀美腿氣勢超強

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

地方熱門新聞

女騎士牽車兩度暴衝　路人急喊快熄火

即／自來水公司拚趕工　台中提早4小時恢復供水

補助款遭刪51億！陳亭妃轟台南建設受重創籲韓國瑜速召協商

9月初停水39小時　彰化8.1萬戶受衝擊

海巡馬祖岸巡隊新任隊長布達　分署長親臨勗勉

丹娜絲災後復原量大台南防救災加班費全數核給

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

慰助金發放逾6億元！台南災後重建進度曝光石綿瓦清理量爆增

台南社宅首批入住「宜居仁愛」黃偉哲親祝福住戶展開新生活

全台首座K-12雙語學校在台南！沙崙國際高中啟用培養國際人才

媽祖庇佑「天后咖啡」飄香　功德隨喜免費享用

台南下營小朋友變身「小小消防員」學CPR、射水超認真

竹市首入選《臺灣米其林指南2025》必比登名單

更多熱門

相關新聞

40歲男「全身無力」檢查卻正常！醫見「1數值」驚

40歲男「全身無力」檢查卻正常！醫見「1數值」驚

一般人若精神不好，總會以為是睡眠不足導致，不過也可能是其他原因。有一名男子因為總是全身無力、無精打采，害怕可能是癌症，於是就醫檢查，但沒有發現異狀，直到測量出「1數值」過高，才找出關鍵問題。

訂3人房來9人！顧客拒補差額還洗1星負評

訂3人房來9人！顧客拒補差額還洗1星負評

褐擬鱗魨影片瘋傳　潛水族陷恐慌

褐擬鱗魨影片瘋傳　潛水族陷恐慌

別再把衛生紙折成三角形！

別再把衛生紙折成三角形！

饗食天堂驚見松鼠亂竄！店經理急守衛食物區

饗食天堂驚見松鼠亂竄！店經理急守衛食物區

關鍵字：

周刊王楊玲宜

讀者迴響

熱門新聞

獨／女星家抄出大麻吸食器　判拘30天

孫安佐新女友曝光

柯文哲律師炸鍋了！陳佩琪列串證羈押理由...檢今改口

新店高級社區藏惡狼！　2日籍女被囚禁多次性侵

把男友賣去當豬仔　少女秒奔泰國玩

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

陳耀訓蛋黃酥跌落神壇？　店員稱多做：要不要買

合歡山下冰雹！5分鐘成雪白世界

新竹情緒失控的黑道被肉搜！　下場曝光

陳聖文送國民黨核料廢水　楊智伃開瓶怒喝

她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

PCB雙妖出事！富喬大股東賣股殺跌停　金居爆違約交割跌半根

5年前痛別5歲愛子！41歲女星宣布「懷孕9個月了」

陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　緋聞對象22字打假

47歲吳建豪離婚7年爆有新歡！　

更多

最夯影音

更多

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【突襲黑幫大咖】天道盟「鐵霸」兄弟＋太陽聯盟「麥可」移送畫面曝

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【怎這樣擺？】警察路檢三角錐放車道中央　騎士經超窄路怒

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面