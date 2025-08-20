　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北京閱兵「女兵訓練公開」　大汗淋漓仍堅持：練兵好時節！

▲▼北京閱兵「女兵訓練公開」　大汗淋漓仍堅持：練兵好時節。（圖／記者陳冠宇攝）

▲女兵儀仗隊的訓練過程。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、蔡紹堅／北京－台北報導

中國大陸將於9月3日在天安門廣場舉行抗戰勝利80周年閱兵，北京的「閱兵村」也開放中外媒體採訪，並罕見公開女兵儀仗隊的訓練過程中，展現整齊劃一的絕佳默契。

女兵的訓練與男兵同樣採取最高標準，所有人的動作要求整齊劃一，踢正步的幅度也必須相同，即使當天北京的氣溫高達30度以上，每個人都大汗淋漓，仍不影響動作的確實。

值得注意的是，女兵們的頸部後方都曬得相當黝黑，顯示平時在訓練場上付出了不少努力。

解放軍儀仗司禮大隊的王冉冉上尉受訪時表示，此次閱兵較以往來說，訓練時間比較短，開展的時間也不長，作為一名受閱隊員來講，參加此次閱兵感到無上的光榮，也希望以自己最昂揚的精神狀態，和最高的標準，來接受祖國和人民的檢閱。

▲▼北京閱兵「女兵訓練公開」　大汗淋漓仍堅持：練兵好時節。（圖／記者陳冠宇攝）

王冉冉提到，自己2011年入伍，2014年加入儀仗隊，平常就有一些司禮任務，今年是第一次參加閱兵，算是圓了自己的閱兵夢，感到非常驕傲、自豪。

此次閱兵使用的槍枝與過去不同，對於動作的影響，王冉冉說，對於他們來說都是可以克服的，可以高標準完成動作，「在平時的訓練中，我們主要是科學組訓，訓練中的困難都不算困難，我們都能克服。」

今年夏天北京的氣溫特別高，濕氣也特別重，王冉冉指出，短時間內要完成高標準的動作，沒有一定的強度是不可能的，「有一句話叫『冬練三九，夏練三伏』，夏日炎炎正是練兵的好時節，官兵們熱情高漲，訓練更為飽滿，我們都非常享受！」

王冉冉透露，官兵們的氛圍非常濃厚，女兵們聚在一起常聊天、唱歌，在訓練場上，她有個習慣，就是會在兜里揣幾顆糖，分享一下甜蜜，「有人訓練狀態不太好，就送一顆糖果，感覺就會很開心，這也是官兵友愛的一種體現。」

王冉冉還說，訓練場上，他們有20多歲的青年官兵，也有50多歲的指揮員，共同在訓練場上奮鬥，體現出紅色基因代代相傳，「對我來講，也希望以最高昂的精神面貌，和最高的動作標準，通過祖國和人民的檢閱。」

▲▼北京閱兵「女兵訓練公開」　大汗淋漓仍堅持：練兵好時節。（圖／記者陳冠宇攝）

08/19

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

