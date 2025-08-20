高雄火鍋店驚見「料理鼠王」上桌啃高麗菜　衛生局稽查開罰

▲高雄連鎖火鍋店驚見「料理鼠王」跳上桌，衛生局出手稽查開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

有民眾在高雄義大購物廣場的連鎖火鍋店用餐時，驚見「料理鼠王」直接爬上桌，甚至還大膽在菜盤邊啃食起來，噁心畫面引起關注。對此，高雄市衛生局前往稽查，業者也坦言確實如影片所示餐桌出現老鼠，衛生局後續將依法對業者裁罰3萬元罰鍰。

高雄一家連鎖火鍋店，被用餐民眾直擊餐桌上竟有一隻老鼠亂竄，甚至還直接啃食菜盤內的高麗菜，網友拍下畫面po網，引來其他網友關注，紛紛留言「這餐應該特別美味吧，鼠王加持過」、「牠吃素？還是知道現在高麗菜很貴」、「這個太可怕了，有衛生上的疑慮」。

對此，衛生局今（20）日接獲反映後立即派員前往現場查察，現場並未發現鼠跡。業者表示此案已接獲消費者反映，並坦承影片所攝地點就是該店。

根據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條規定：公共飲食場所之環境，不得有病媒或其出沒之痕跡，並應實施有效之防治措施，針對影片所示餐桌出現鼠跡，本局將依該辦法暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，對業者裁罰3萬元罰鍰。

衛生局現場另依「食品良好衛生規範準則」查察，業者已有投保產品責任險及委託合格業者病媒防治，但有作業場所紙箱應移除未保持清潔、員工物品未專區放置等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。