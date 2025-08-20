九三閱兵提前暖場！探營解放軍「閱兵村」　儀仗隊宿舍大方展示內務櫃

▲解放軍聯合軍樂團女兵鼓手。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇、魏有德／北京－ 台北 連線報導

大陸為紀念抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，將於9月3日在天安門廣場前舉行盛大閱兵儀式。在閱兵儀式正式舉行前，大陸軍方也邀請中外媒體提前赴位於北京昌平的「閱兵村」探營，提前觀察徒步方隊的準備情況，並開放解放軍儀仗隊宿舍，供外界檢視。

▲解放軍儀仗隊寢室內務櫃。（圖／記者陳冠宇攝）

走進解放軍儀仗隊寢室可以發現，每名官兵的內務櫃中均按照同樣的順序，整齊的擺放著4套服裝，分別為執行勤務時的禮服、平時穿著的軍常服和出操時的野戰迷彩服，另外，則是保暖用的外套，地上則是擺放配合禮服執勤時的馬靴。

▲為迎接九三閱兵典禮，解放軍第18次組建聯合軍樂團。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，本次探營的另一項重頭戲便是解放軍聯合軍樂團的公開展演，聯合軍樂團團長黃豔輝提到，這是解放軍第18次組建聯合軍樂團，傳統曲目和新創樂曲皆會逐一呈現。聯合軍樂團在現場還搶先曝光三首會在九三閱兵時演奏的曲目，分別是光榮奔赴、鋼鐵洪流進行曲和人民軍隊忠於黨。

▲解放軍聯合軍樂團由各軍種混編組成。（圖／記者陳冠宇攝）

據了解，在2019年大陸建政70週年之際，解放軍軍方也曾開放「閱兵村」讓媒體提前探營，也曾開放宿舍寢室供外界一窺儀仗隊官兵平時生活作息的環境和娛樂休閒方式。同時，陣容最浩大的解放軍軍樂團也組成破千人的大型隊伍，肩負起閱兵儀式最重要的樂曲演奏和節奏掌控任務。