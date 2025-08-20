喝氣泡水代替水可以嗎？醫學博士解析：補水效果一樣

▲氣泡水本質上就是加了二氧化碳的水，和白開水一樣能被人體吸收。（圖／取自photoAC，下同）

楊智雯／綜合報導

炎炎夏日，許多人喜歡用帶有氣泡口感的氣泡水（碳酸水）來解渴，不僅清涼暢快，還能避免含糖飲料的熱量負擔，甚至有人認為氣泡水能緩解胃脹、孕吐、幫助減肥，甚至有提神作用。那麼，氣泡水真的能取代日常喝水的需求嗎？根據日本醫學博士大西睦子引用研究指出：「氣泡水本質上就是加了二氧化碳的水，和白開水一樣能被人體吸收，基本上可以作為日常補水的替代品。」

大西博士解釋，氣泡水在胃部會因氣泡膨脹，帶來比一般白水更強的飽足感，能幫助抑制暴飲暴食；但若是劇烈運動後，仍建議以普通白水或電解質水補充，避免因氣體造成腸胃不適。

不少人因為「可樂會降低骨密度」的說法，擔心氣泡水也會影響骨骼，然而研究顯示，飲用無糖氣泡水與骨密度之間並無關聯，2006年美國「弗雷明漢研究」調查更發現，骨密度下降主要與可樂類飲料相關，與氣泡水並無明顯關係，雖然大部分人喝氣泡水無害，但大西博士提醒，對於患有胃酸逆流、腸躁症或胃潰瘍的人，氣泡水可能會加重不適，因此不建議長期或大量飲用。

▲想要在炎熱天氣解渴，選擇無糖氣泡水是相當不錯的替代方案。

另外，大部分市售氣泡水幾乎不含鈉，就算有含量也很低，例如500毫升沛綠雅氣泡礦泉水，僅相當於15毫克鹽，遠低於衛福部建議的每日上限2400毫克，至於對牙齒的影響，英國研究報告顯示，氣泡水雖呈微酸性，但對牙釉質的腐蝕力不到含糖飲料的百分之一，風險極低。

整體來看，大西博士強調：「氣泡水對身體幾乎沒有負面影響，可以作為水的替代品。」不過若是添加了糖或人工調味的碳酸飲料，仍需留意熱量與糖分攝取，想要在炎熱天氣解渴，同時兼顧健康的人，選擇無糖氣泡水是相當不錯的替代方案。