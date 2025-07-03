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高溫防中暑「不能只喝水」！醫師曝保命關鍵

▲▼喝水時間表。（圖／Unsplash）

▲想要防止熱衰竭、熱中暑，除了喝水以外，還要補充電解質。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者柯振中／綜合報導

炎炎夏日高溫不斷，營養功能醫學專家、醫師劉博仁提醒，補水不只是喝水，更要補電解質，否則可能導致熱衰竭甚至熱中暑。若未即時補充水分與鈉、鉀離子，恐引發意識不清、昏迷等嚴重後果。劉醫師也提出實用補水補鹽技巧，協助民眾在高溫中守護健康。

熱衰竭常因劇烈流汗後未及時補水與電解質，導致頭暈、噁心與肌肉痙攣。若持續惡化，會進一步演變為熱中暑，屆時皮膚反而乾燥不流汗，體溫超過40℃，甚至意識混亂或昏迷，危及生命。劉醫師提醒，一旦出現頭暈、心跳快等警訊應立刻休息降溫。

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劉博仁醫師指出，預防中暑可從四方面著手：避免正午至午後高溫時段外出、多喝水並補充稀釋電解質液、穿透氣淺色衣物、留意身體警訊。單喝白開水仍可能導致電解質失衡，建議流汗後補充微鹹的稀鹽水，或飲用含鈉鉀成分的運動飲料。

鉀離子雖流失量少於鈉，但長時間出汗仍會造成缺鉀。鉀不足會導致心悸、肌肉無力，甚至影響心律。補鉀建議以天然食物為主，如香蕉、奇異果、柳橙汁、馬鈴薯與菠菜等，高鉀蔬果不僅安全也有助健康。但腎功能異常者應避免自行攝取鉀鹽。

若從事劇烈運動或戶外勞動後出現大量流汗，建議採取「補水三步驟」，分別如下：

一、喝一杯電解質飲料。

二、搭配香蕉或柳橙汁補鉀。

三、返家後攝取新鮮蔬果，幫助恢復體力與平衡體內電解質。

劉博仁也提醒，補水不足可能連大腦認知都受影響，絕對不可輕忽中暑前兆。

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