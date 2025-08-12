鯖魚罐頭能減肥？日營養師曝「燃脂秘密」　每天吃半條就足夠

▲平價的鯖魚罐頭富含EPA和DHA等豐富營養素。（圖／取自photoAC，下同）

想減肥卻總是挨餓！日本營養師佐藤佐美指出平價的鯖魚罐頭竟然是減肥聖品，許多人擔心鯖魚熱量高會發胖，但研究發現，鯖魚富含的EPA和DHA不但能燃燒脂肪，還能抑制食慾！

佐藤佐美營養師說明，研究證實EPA和DHA這兩種化合物能增加體內參與脂肪燃燒的細胞數量，人體脂肪組織分為兩種，白色脂肪組織負責儲存脂肪，棕色脂肪組織則專門分解脂肪並產生熱量，隨著年齡增長，棕色脂肪細胞減少，正是許多人出現中年肥胖、代謝症候群的主因。

研究發現，EPA和DHA能將白色脂肪組織轉化為功能類似棕色脂肪的「米色細胞」，這些米色細胞就像體內的燃脂工廠，能促進脂肪燃燒，達到減重效果，EPA和DHA還能促進「減肥荷爾蒙」GLP-1分泌，GLP-1能減緩胃部消化速度、刺激大腦飽足感中樞，有效抑制食慾，防止暴飲暴食，同時還能促進胰島素分泌、抑制胰高血糖素，幫助穩定血糖，避免脂肪堆積。

每100公克鯖魚約含200大卡，雖然熱量不低，但營養價值驚人，除了豐富的DHA、EPA，鯖魚還具備高蛋白、零碳水化合物的特性，高蛋白能維持肌肉量、提高基礎代謝率，零碳水化合物不會讓血糖飆升，避免脂肪囤積，營養師強調，鯖魚含有的是優質「Omega-3脂肪酸」，這種好脂肪容易轉化為能量。

建議每日攝取100～150公克鯖魚（約半條），選擇烤或煮的方式最佳，鹽漬鯖魚雖然方便，但鹽分過高容易水腫，建議搭配香蕉、菠菜等高鉀食物幫助排鈉，鯖魚罐頭則是忙碌族群的好選擇，整條魚烹煮過後魚骨已經軟化可以直接食用，攝取到的鈣質比生鯖魚高20倍，不用擔心魚刺問題。

懶人料理大公開 2招搞定營養減肥餐

想要輕鬆享受鯖魚不用複雜烹飪技巧，以下兩道簡單料理，新手也能輕鬆上手。

鯖魚罐頭洋蔥沙拉：罐頭鯖魚配洋蔥絲，淋上柚子醋，清爽開胃又助鈣吸收。

鯖魚蔬菜味噌湯：在蔬菜味噌湯中加入鯖魚罐頭，口感濃郁、營養均衡，是忙碌上班族的完美選擇。