　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅景壬稱「拍片是社會責任」　凌濤：為何能屢獲巨額不正補助？

▲▼國民黨「民進黨想用惡罷打掉合理監督！奉旨給飯又一樁？《零日攻擊》導演幕後疑雲？拿就業安定基金達2872萬？」記者會-凌濤。（圖／記者周宸亘攝）

▲凌濤緊咬羅景壬補助款爭議。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤今（18日）舉揭露電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊3年間獲就業安定基金2872萬元補助，質疑又是「奉旨給飯」，羅景壬回應，自己從事的是純商業廣告拍攝，「不分黨派，負起社會責任，是我的信仰」。凌濤下午則繼續痛批，羅景壬該正面回應的是，為何能支領根本不符合就安基金的用途支出？什麼樣的神通廣大能讓羅屢屢簽約拿下巨額經費？

凌濤指出，國民黨今天揭露「零日攻擊」導演羅景壬拿了就業安定基金3年高達2872萬元，羅導演回應避重就輕，只顯示他心虛且不知如何應對，更嚴重的問題可以看出，在民進黨的包庇之下，濫用政府補助正在變成理所當然。

凌濤說，羅景壬說他拿曾拍攝前總統馬英九、國民黨副主席連勝文的影音要來洗業界對羅「綠營御用導演」的封號，外界只知近年羅不僅「巧合」地幫賴清德拍競選影片、現在跟罷團領銜人曹興誠一起鼓吹「零日攻擊」當作大罷免柴火，突然間，覺得公開自己民進黨御用導演感到丟人了嗎？

對於羅景壬稱「做為商業廣告導演，我完全不依賴任何政府機關或政黨維生」，凌濤則酸，請問2022到2024連續3年拿就業安定基金的2872萬元是什麼？2024年「零日攻擊」更拿文化部補助7131萬元，難道不是政府機關的錢嗎？難道不是雇主及國人的納稅錢嗎？簡直是睜眼說瞎話。他說，羅景壬應該正面回應的是，為何貴團隊支領根本不符合就安基金的用途支出？且獲得的2872萬達到未符合用途的55.51%，什麼樣的神通廣大能讓您屢屢簽約拿下巨額經費？其他有才華夠努力的優秀藝文團隊，怎麼沒辦法這麼順利，統統都給綠友友？

凌濤認為，羅景壬如此避重就輕並不意外，當外界質疑為什麼就業安定基金被如此濫用在3部流量之低的短片時，勞動部竟然說胡扯自己沒有補助「零日攻擊」，顯然是直接幫忙逃避話題。國民黨所揭露的是要提醒羅景壬及勞動部長洪申翰，這不是政治攻防，這是探查已涉及弊端的就安基金使用案件，檢調還在旁邊看戲嗎？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
NONO遭判刑又掰了公司　朱海君露面了
喝煮沸自來水「媽堅持不過濾」　一票人：都是這樣喝
823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣
快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死
年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣
賓賓哥要告了「求償千萬」　將公開對話還原真相

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

去年黨產財報2黨未完成1黨逾期補正　內政部：提報黨審會裁罰

賴清德要編9千億做淨零轉型　黃國昌：從沒看過邏輯如此錯亂的政府

遭蘇偉碩控京華城案曲解法令獵殺柯文哲　內政部國土署嚴正駁斥

羅景壬稱「拍片是社會責任」　凌濤：為何能屢獲巨額不正補助？

藍反罷CF缺侯友宜　黃國昌籲勿見縫插針：侯是我一直學習的對象

意外爆料？脫口「只有陳駿季會留任」　莊瑞雄：只是開玩笑

考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人

吳淑珍才出院返家又傳昏倒　陳致中說明最新病況

傳內閣改組3部長走人　趙少康：卓內閣總辭才能為大罷免負責

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

去年黨產財報2黨未完成1黨逾期補正　內政部：提報黨審會裁罰

賴清德要編9千億做淨零轉型　黃國昌：從沒看過邏輯如此錯亂的政府

遭蘇偉碩控京華城案曲解法令獵殺柯文哲　內政部國土署嚴正駁斥

羅景壬稱「拍片是社會責任」　凌濤：為何能屢獲巨額不正補助？

藍反罷CF缺侯友宜　黃國昌籲勿見縫插針：侯是我一直學習的對象

意外爆料？脫口「只有陳駿季會留任」　莊瑞雄：只是開玩笑

考選部前部長林嘉誠辭世　昔為扁政府重臣、柯文哲顧問團召集人

吳淑珍才出院返家又傳昏倒　陳致中說明最新病況

傳內閣改組3部長走人　趙少康：卓內閣總辭才能為大罷免負責

腎友要注意！營養師提醒：高鉀水果少碰　誤食恐心臟驟停

2NE1 Dara台中8個打卡點公開！宮原眼科、老常在麻辣鍋　網讚：拍得美麗

九份民宿惡意撤單哄抬價格　觀光署：非法經營最高可罰200萬

奧斯卡女星淡出大銀幕！驚悚現身1.48億恐怖片…喬許布洛林也怕爆

快訊／忠孝橋機車擦撞！29歲騎士「噴快車道」　遭追撞慘死

中鼎Q2轉虧為盈　新簽約工程86%在台灣

823後傳內閣小改組　蔣萬安拋1理由：建議賴清德找童子賢組閣

好療癒！台中海洋館試營運倒數　超可愛水母群曝光

王毅3年來「首訪」印度新契機　陸外交部：增進政治互信處理分歧

陸「電競勸退班」22天收費萬元！　有孩子才上1天就哭求回家

【籃籃可愛爆表！】做鬼臉俏皮嗨跳《Bar Bar Bar》

政治熱門新聞

柯文哲「親筆便利貼」曝光！命彭振聲加速京華城案

軍公教「加薪2方案」出爐　本周拍板

北市鮮奶週報2.0九月上路　2至12歲可領、全年無休

淚崩了！陳佩琪喊要拿柯文哲相片到天安門　抗議民進黨害她家破人亡

內閣料「特定時間點」改組！傳至少3部長走人　郭智輝最顧人怨

綠下任高雄市長賴清德心有所屬？　知情人士：有心人士操作

賴清德：政府2030年前投入9千億　促民間4兆投資拚淨零轉型

遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回應了

北市義交黑幕！市府幕僚妻空降領乾薪　議員把持大隊橫行

脫了！黃國昌玩水大秀六塊肌　小草洗版讚：50歲有這身材太離譜

恢復「台灣籍」增3條件！陸委會：非常可貴

林岱樺帶媽媽拜天公重申清白：堅定選下去

奉旨給飯？　零日攻擊導演獲就安基金2872萬補助

預言核三延役投票率最多5%　李正皓酸「史上最好笑公投」：誰會去投

更多熱門

相關新聞

傳3部長走人　趙：內閣總辭才能為大罷免負責

傳3部長走人　趙：內閣總辭才能為大罷免負責

傳出823公投後內閣將有小幅度調整，民進黨內矛頭則指向頻頻失言惹議的經濟部長郭智輝， 還有衛福部長邱泰源，以及數發部長黃彥男，並認為至少有3位部長會下台。前中廣董事長趙少康今（18日）表示，從726「大罷免大失敗」以來，總統賴清德、行政院長卓榮泰到各部會運作還是荒腔走板，卓榮泰應率內閣總辭，並為民進黨把國家搞得一團亂下台負責，只是剛好而已。

遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回應了

遭國民黨爆獲就安基金2872萬補助　「零日攻擊」導演羅景壬回應了

遭爆「零日攻擊」導演拿2872萬就安基金補助　勞動部發聲明否認

遭爆「零日攻擊」導演拿2872萬就安基金補助　勞動部發聲明否認

李明賢分析：黃國昌新北民調破2成　李四川最慢「這時間」要做決定

李明賢分析：黃國昌新北民調破2成　李四川最慢「這時間」要做決定

預言核三延役投票率最多5%　李正皓酸「史上最好笑公投」：誰會去投

預言核三延役投票率最多5%　李正皓酸「史上最好笑公投」：誰會去投

關鍵字：

國民黨凌濤就業安定基金羅景壬勞動部

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

新颱風最快今生成　預估路徑曝

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

租屋頂裝太陽能板…租約期間房子賣了！業者怒告

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面