政治 政治焦點 國會直播 專題報導

羅景壬一支片、一場記者會核銷千萬　審計部指「難以驗核履約」

▲▼國民黨「揭露『就安基金合約』涉弊關鍵證據，勞動部制度腐敗？民進黨放任政府基金濫用，綠友友有夠囂張！」記者會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲凌濤再爆料，羅景壬一支影片及一場記者會就核銷上千萬經費。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤昨揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，質疑又是「奉旨給飯」，羅景壬則回應，自己從事的是純商業廣告拍攝，「不分黨派，負起社會責任」。凌濤今（19日）再秀出資料，羅景壬團隊與就業安定基金原本開口合約設定應提供35支影片以及2場公開活動，最後卻以一支1000多萬元影片與一場記者會，就要驗收、核銷獲得1000多萬元，遭審計部直指「難以驗核履約結果」。

凌濤質疑，勞動部採購簽文、訂購單竟未載明製作短片、舉行公關活動的數量，實際履約的結果只有一部影片、一場記者會，還以此來請款，誰核銷蓋章的？勞動部和檢調完全不查，還要輕輕帶過，是因為擔心查下去黑水太深？

凌濤提到，昨天勞動部和羅景壬的說法避重就輕，不敢回應關鍵問題，羅景壬自稱作為商業廣告導演，不依賴任何政府機關或政黨維生，但他拿的2800多萬元就安基金補助，是睜眼說瞎話？更誇張是勞動部竟問Ａ打Ｂ，說他們沒補助零日攻擊，還在閃躲就安基金的管理問題，根本是降智內閣、包庇袒護，勞動部長洪申翰應該告訴國人，你們是如何濫用雇主和人民的納稅錢。

凌濤痛批，在民進黨執政下，各基金門戶大開，綠友友雨露均霑，羅景壬一路從就安基金領到文化部，恰恰證明其制度性腐敗，這次勞動部就安基金與羅景壬的開口合約涉及弊案，檢調及北檢要不要查，這麼清楚的證據擺在眼前，合約有問題的部分，誰要出來負責？

凌濤也質疑，過去政府機關的開口合約給予很多彈性，很多時候是為搶救災情，民進黨和綠友友卻是拿來搶救自己人荷包，這是全民看不下去的。羅景壬2023年底接了賴清德「在路上」競選影片，其中有無對價關係是不是投桃報李，民進黨中央與羅景壬應提交賴競選時期會計報告，公布這支影片到底花多少錢。

發言人鄧凱勛則說，羅景壬2022年到2024年間拍攝3支影片，按讚數總計才2451，平均每個讚，政府要花人民納稅錢1.17萬元，難怪綠營側翼和青鳥對政府要普發1萬元救產業、救經濟的錢無動於衷。
 

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

韓YTR「韓國不敢開冷氣！台灣想開就開」　他：不是有便宜核電
快訊／南韓鐵路重大事故！7人遭撞　2人當場死亡
邪教信徒「排隊聽性侵音檔」！　葉萱崩潰淚訴：像把內褲公開給大
颱風後「第一批復活葉菜」是它！　婆媽嗨翻：早上買3把50
變性正妹來台賣淫！IG正面照曝　擁1.7萬粉
關稅海嘯來了！自行車大廠宣布「營運到年底」
柯文哲要「闖3關」拚交保！　法界：10月是關鍵

李四川表態「願意承擔」　藍新北小雞力挺：新北市民之福

針對台北市副市長李四川今（19日）針對是否參選2026年的新北市長選舉，他表示，若明年要他承擔，他也不會排斥，一定會承擔。對此，新北市議員江怡臻表示，樂見李四川願意承擔，期盼國民黨推出最強候選人，發揮母雞帶小雞的效果。

揭普發1萬殺招在後面！　沈伯洋示警：國民黨要讓社會變得不公平

快訊／表態願意選新北市長　李四川：若明年要我承擔不會排斥

會見自民黨訪團　朱：國民黨對日關係為重中之重

北市府財產申報曝　蔣萬安存款增2千萬、蔡詩萍夫婦擁千萬珠寶字畫

零日攻擊羅景壬國民黨凌濤勞動部就業安定基金

