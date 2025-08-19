羅景壬一支片、一場記者會核銷千萬　審計部指「難以驗核履約」

▲凌濤再爆料，羅景壬一支影片及一場記者會就核銷上千萬經費。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨桃園市議員凌濤昨揭露，電視劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊在三年間，獲勞動部就業安定基金2872萬元補助，質疑又是「奉旨給飯」，羅景壬則回應，自己從事的是純商業廣告拍攝，「不分黨派，負起社會責任」。凌濤今（19日）再秀出資料，羅景壬團隊與就業安定基金原本開口合約設定應提供35支影片以及2場公開活動，最後卻以一支1000多萬元影片與一場記者會，就要驗收、核銷獲得1000多萬元，遭審計部直指「難以驗核履約結果」。

凌濤質疑，勞動部採購簽文、訂購單竟未載明製作短片、舉行公關活動的數量，實際履約的結果只有一部影片、一場記者會，還以此來請款，誰核銷蓋章的？勞動部和檢調完全不查，還要輕輕帶過，是因為擔心查下去黑水太深？

凌濤提到，昨天勞動部和羅景壬的說法避重就輕，不敢回應關鍵問題，羅景壬自稱作為商業廣告導演，不依賴任何政府機關或政黨維生，但他拿的2800多萬元就安基金補助，是睜眼說瞎話？更誇張是勞動部竟問Ａ打Ｂ，說他們沒補助零日攻擊，還在閃躲就安基金的管理問題，根本是降智內閣、包庇袒護，勞動部長洪申翰應該告訴國人，你們是如何濫用雇主和人民的納稅錢。

凌濤痛批，在民進黨執政下，各基金門戶大開，綠友友雨露均霑，羅景壬一路從就安基金領到文化部，恰恰證明其制度性腐敗，這次勞動部就安基金與羅景壬的開口合約涉及弊案，檢調及北檢要不要查，這麼清楚的證據擺在眼前，合約有問題的部分，誰要出來負責？

凌濤也質疑，過去政府機關的開口合約給予很多彈性，很多時候是為搶救災情，民進黨和綠友友卻是拿來搶救自己人荷包，這是全民看不下去的。羅景壬2023年底接了賴清德「在路上」競選影片，其中有無對價關係是不是投桃報李，民進黨中央與羅景壬應提交賴競選時期會計報告，公布這支影片到底花多少錢。

發言人鄧凱勛則說，羅景壬2022年到2024年間拍攝3支影片，按讚數總計才2451，平均每個讚，政府要花人民納稅錢1.17萬元，難怪綠營側翼和青鳥對政府要普發1萬元救產業、救經濟的錢無動於衷。

